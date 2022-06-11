Darbeyle suçlanan eski devlet başkanına hapis
Bolivya’nın eski Devlet Başkanı Jeanine Áñez, darbe suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum oldu.
Bolivya'da 2019 yılında solcu yönetimin istifaya zorlanmasının ardından göreve gelen eski Devlet Başkanı Jeanine Áñez, darbe suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası aldı.
Ülkenin ilk yerli Devlet Başkanı Evo Morales, kazandığı seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddiaları sonucu patlak veren ve 37 kişinin öldüğü protestolar nedeniyle istifa etmek zorunda kalmış ve ülkeden ayrılmıştı. Yerine gelen Jeanine Áñez, Morales'in partisinin yeniden iktidara dönmesinin ardından tutuklanmıştı.
Darbe düzenlemekle suçlanan Áñez hakkındaki karar dün açıklandı. Suçlamaları reddeden ve ülkeyi kaostan çıkarmak için devlet başkanlığı koltuğunu oturduğunu savunan eski lider, 10 yıl hapis cezası aldı.
Áñez döneminde görevde olan eski ordu komutanı Vladimir Calderon ile gösterilerde yaşanan ölümlerden sorumlu tutulan bazı eski askerler de hapse mahkum oldu.