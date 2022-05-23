Davutoğlu’ndan iktidara Yunanistan çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Miçotakis' çıkışını değerlendiren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunarak, "Madem “onurlu ve şahsiyetli siyasetçilerle” yol yürüyeceksiniz size ve ülkemize hakaret eden Trump’la sarmaş dolaş olmayacaktınız! Milletimizi soykırımla suçlayan Biden’la görüşmek için bu kadar ezilmeyecektiniz! Onlarca askerimizi şehit eden Putin’in kapısında beklemeyecektiniz" eleştirisinde bulundu.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yunanistan Başbakanı’nı işaret ederek “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok” sözlerini ve iktidarın Yunanistan ile olan ilişkilerini değerlendirdi.

“ASLA KABUL EDİLEMEZ”

“Miçotakis'in ABD'de dile getirdiği tezler asla kabul edilemez” diyen Davutoğlu, “Hem adadaki barışı yok edecek hem de Ege ve Akdeniz'de istikrarı bozacak bir yaklaşımdır. Gereken cevaplar elbette verilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

“BUGÜN MU AKLINIZ BAŞINIZA GELDİ?”

İktidara sorular sıralayan Davutoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

* “Ancak şu sorular da ortada durmaktadır:

*İktidar hangi cevapları vermiştir?

*5 gün sonra ancak bugün mü aklınız başınıza gelmiştir?

*Yunan büyükelçi bakanlığa çağrılmış mıdır?

*Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarları kişisel egoyla değil soğukkanlı adımlar ve tepkilerle korunur. Madem “onurlu ve şahsiyetli siyasetçilerle” yol yürüyeceksiniz size ve ülkemize hakaret eden Trump'la sarmaş dolaş olmayacaktınız!

*Milletimizi soykırımla suçlayan Biden'la görüşmek için bu kadar ezilmeyecektiniz! Onlarca askerimizi şehit eden Putin'in kapısında beklemeyecektiniz!”

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