Dev istifa ve emeklilik dalgası polisleri de zor duruma düşürüyor

New York Polis Departmanı (NYPD), emekli olan veya istifa eden çok sayıda polisin yarattığı açıktan ötürü alım şartlarında güncellemeye gitti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Oldukça gözde olan bu adaylardan biri olmak için, 35 yaşın altında olmak, sabıka kaydının olmaması ve çeşitli fitness testlerini geçebilmek gerekiyor.

Ancak Times’ta yer alan habere göre, yaşanan açıktan ötürü NYPD’nin daha az talepkar hale geldiğine dair işaretler var.

Bakanlık yaptığı açıklamada, “fiziksel uygunluk gereksinimlerinin New York Eyaleti Ceza Adalet Hizmetleri Bölümü tarafından gözden geçirildiğini ve onaylandığını” söyledi.



Değişikliği ilk bildiren New York Post, adayların bir buçuk mili 14 dakika 21 saniyenin altında koşmasını gerektiren bir kuralın kaldırıldığını söyledi. İş standardı testine göre birçok farklı kural da güncellendi veya kısaltıldı.

“BÖYLE BİR İSTİFA DALGASI GÖRÜLMEDİ”

Bu yılın ilk altı ayında 2.119 memurun istifa ettiği veya emekliye ayrıldığı söylendi. Bir önceki rekor olan 2020’ye göre yüzde 38’lik bir artış söz konusu. Son akademi sınıfından da sadece 561 yeni acemi mezun oldu.

Memurlar, emekli olduklarında tam emekli maaşlarını alabilmek için genellikle 20 yıl hizmet edene kadar beklerlerdi. Şu anda güvenlik danışmanı olarak çalışan eski bir NYPD dedektifi olan Rob O’Donnell, “İnsanlar şimdi 20 yıldan önce ayrılıyor. Böylesi duyulmadı. En iyi ve en parlak olanları kaybediyoruz. Yirmi yıl önce polis akademisi sınıfları 1.600 kişilikti. Şimdi 600 kişiyi işe alıyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, işe alımları azaltıyor

İlginizi Çekebilir New York eyaleti cinsiyetsiz sürücü ehliyetlerine başladı

İlginizi Çekebilir New York Temyiz Mahkemesi'nden Trump'a kötü haber