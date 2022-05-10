Devlet helikopteriyle oğlunu gezdiren bakana tepki büyüyor

Almanya'da Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in devlet helikopteriyle yaptığı resmi ziyaretlere oğlunu da götürmesi ve oğlunun helikopterde çekilmiş fotoğraflarını paylaşması tepki çekti.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da gündem savunma bakanı Christine Lambrecht’in oğlunu devlet helikopterinde yanına alması…

SPD’li Lambrecht’in geçen haftalarda Paskalya’dan önce bakanlığa ait helikopter ile Berlin’nden Ladelund’a gittiği ve bu resmi ziyarette 21 yaşındaki oğlu Alexander’ı da yanına aldığı ortaya çıktı.

Alexander’ın kişisel Instagram hesabından helikopterde çekilmiş fotoğrafını paylaşmasının ardından Lambrecht’e ve koalisyon hükümetine tepkiler yükseldi. Özellikle Lambrecht’in bu ziyaretin hemen ardından ailesiyle birlikte Paskalya’yı bölgedeki Kuzey Friesland’daki Sylt Adası’nda tatil yaparak geçirmesi tepkileri artırdı.

Kabine üyelerinin ailelerini resmi araçlarla belirli kurallar çerçevesinde taşımasına izin verilirken Lambrecht’ten önceki savunma bakanı Ursula von der Leyen ve Annegret Kramp-Karrenbauer’in böyle bir şey yapmadığına dikkat çekildi.

Öte yandan Lambrecht’in daha önce üstlendiği adalet bakanlığı görevi sırasında da benzer bir yöntem izlediğini Alman Bild gazetesi aktardı. Bild, adalet bakanlığı olduğu dönemde Lambrecht’in oğlu Alexander’ı yanına aldığını yazarak, “O dönemde Alexander, Helsinki, Liechtenstein, Lizbon, Lüksemburg, Paris ve Prag’a gitti” ifadesine yer verdi.

Bild’e konuşan adalet bakanlığından yetkililer ise Lambrecht’in seyahat ücretini ayrı olarak ödediğini aktardı.