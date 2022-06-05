Die Welt: Erdoğan, Türkiye’yi 19 yıl öncesine döndürdü

Son dönemde Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve rekor enflasyon oranları Alman basınında da manşetlerde yer aldı. Almanya'nın en çok okunan gazeteleri Türkiye ile ilgili analiz yazıları da yayınlarken, "Erdoğan, Türkiye’yi 19 yıl öncesine döndürdü" başlığı dikkat çekti.

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Son dönemde Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durum, dünya basının da geniş yankı buldu. Alman basını, Türkiye’de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve ekonomik durumu analiz etti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye’de Mayıs ayında yıllık enflasyon son 24 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 73,5 oldu.

Almanya’nın en çok okunan gazetelerinden Die Welt, Türkiye’de yaşanan gelişmeleri ve ekonomik durumu analiz eden bir yazı yayınladı. Holger Zschäpitz , Daniel Eckert imzalı yazıda, Türkiye’de enflasyonun rekor derecede artış göstermesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heterodoks (alışılmışın dışındaki) ekonomi politikaları sorumlu tutulurken, 19 yıl önce yükselişi getiren Erdoğan’ın şimdi de düşüşün en büyük sorumlusu olduğu vurgulanıyor.

’90’LARIN KABUSU GERİ DÖNDÜ’

Die Welt’in analiz yazısında, Türkiye’nin yeniden 90’ların enflasyon kabusuna döndüğü hatırlatılırken, o dönemde ülkenin stabil olmayan ekonomisine de vurgu yapıldı. Yazıda, 90’larda Türkiye’nin ekonomik olarak istikrarlı olmayan ve her tür krize açık bir ülke olarak görüldüğü vurgulandı.

Die Welt’de yer alan analizde, “Resmi verilere göre mayıs ayında enflasyon 1998 yılından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 73,5’e ulaştı. Bunun Erdoğan’ı ilgilendirmemesi mümkün değil. Gelecek yıl yapılacak meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir terslikle karşılaşabilir. Muhalefet ise yirmi yılın ardından iktidarı otokratın elinden alma konusunda ellerine bir fırsat geçtiğine inanıyor. Erdoğan ise yeni heterodoks ekonomi politikasından geri adım atacağa benzemiyor. Geçen ay şöyle demişti: ‘Gösterge faiz enflasyon dayatmasını tek kurtuluş reçetesi gibi önümüze getirenlerin bir kısmı zır cahil, bir kısmı ise alenen vatan hainidir.'” ifadeleri kullanıldı.

‘SİYASİ BASKI NEDENİYLE…’

Almanya merkezli Süddeutsche Zeitung gazetesi de Türkiye’deki durumu analiz ettiği bir yazı yayınladı. Yazıda, Türkiye’deki yüksek enflasyonun birçok nedeni olduğu belirtilirken, “Birçok ekonomiste göre Merkez Bankası enflasyonla kararlı şekilde mücadelede etmiyor; uzmanlar bunun arkasında siyasi baskının olduğuna inanıyor.” ifadeleri kullanıldı.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Tagesschau haber portalında da yine Türkiye ile ilgili bir analiz yazısı yer aldı. Yazıda, “Türkiye’de hayat pahalılığı giderek artıyor. Enerji ve benzin fiyatları ay başına göre ciddi biçimde arttı; Ekonomik sorunlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerindeki baskı giderek artıyor. Yeni yapılan bir ankete göre AKP’nin oy oranı yüzde 30’un altına düştü. Gelecek yıl yapılması planlanan meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çekilebileceği konusundaki spekülasyonlar artıyor.” ifadeleri yer aldı.

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