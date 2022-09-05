Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Suriye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gerek Fransa gerek uluslararası toplumun diğer fertleriyle beraber Suriye'de siyasi bir çözüme ulaşmak için çabaları artırmaya hazırız" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen bakan ortak basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’da devam eden savaş, ikili ticaret, vize serbestisi gibi konuların ele alındığını açıkladı.

Yaşanan son gelişmelerin Türkiye’nin Avrupa ve Avrupa Birliği (AB) için ne kadar önemli bir ülke olduğunu bir kez daha gösterdiğini aktaran Çavuşoğlu, “Bunun konjoktürel olmamasını diliyoruz. Sadece ihtiyaç duyulduğu zaman Türkiye’ye önem verilmemesi gerekiyor. Şunu açık yüreklilikle söylemek istiyoruz. Büyükelçiler Konferansı’nın açılışında da söyledik. AB, ancak Türkiye ile potansiyelini hayata geçirebilir. Gerçek anlamda bir jeopolitik aktör olabilir” ifadelerini kullandı.

“SURİYE’DE SİYASİ ÇÖZÜM İÇİN ÇABALARI ARTIRMAYA HAZIRIZ”

Türkiye’nin, Ege ve Doğu Akdeniz’de hakkaniyete dayalı kalıcı bir çözümden yana olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

* “AB dahil, üçüncül aktörlerin tarafsız bir tutumla diplomasi ve diyalog çağrımızı desteklemesi gerekir. Fransa’nın ve AB’nin Kıbrıs Türklerine 2004’te verdiği sözleri tutmasını bekliyoruz.

* Annan Planı’nın Rum tarafı tarafından reddedilmesinden sonra AB, öncesinde söz verdiği gibi Fransa da dahil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden, Kıbrıs Türkleri üzerinden kısıtlamaları kaldıracaktı. Henüz bu daha hayata geçmedi.

* Yanı başımızda Suriye’de savaş var. Siyasi çözüme yönelik çabalarımızı da artırmamız gerekiyor. Geçmişte Fransa ile birlikte fikirdaş ülkeler olarak siyasi çözüm için önemli gayretler sarf ettik. Biz şu anda Astana formatında bu çabaları sürdürüyoruz.

* Gerek Fransa gerek uluslararası toplumun diğer fertleriyle beraber Suriye’de siyasi bir çözüme ulaşmak için çabaları artırmaya hazırız. PKK/YPG’nin Suriyeli sivilleri ve ülkemizi hedef almayı devam eden saldırılarına karşı da kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz.”

COLONNA: EGE’DE BİZİ ENDİŞELENDİREN GELİŞMELER OLDU

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Çavuşoğlu’na Doğu Akdeniz ve Ege’de oluşan gerginlikler ile ilgili sorular sorduğunu belirterek, “Bizi endişelendiren gelişmeler oldu. Fransa olarak bunları izliyoruz. İlgili ülkelerin birbirleriyle anlaşmasını isteriz. Bizler AB üyesi olarak kuşkusuz diğer AB üyesi Yunanistan’la ilişkilerimiz vardır ama her şeyden önce şunu isteriz: İki müttefik arasında ve iki komşu ülke arasında Türkiye ve Yunanistan arasında eğer görüş farklılıkları varsa bunların kuşkusuz diyalog yoluyla çözülmesini arzu ederiz” dedi.

“MACRON’UN SÖYLEDİĞİ TÜRKİYE İLE İLGİLİ DEĞİL”

Dışişleri Bakanlığı’nın tepki gösterdiği Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un açıklaması hakkındaki soruyu yanıtlayan Colonna, şunları söyledi:

* “Tam doğru olmayan bir şey var. Terbiyeli bir şekilde bunu söylemek istiyorum. Sayın Fransa Cumhurbaşkanı’nın sözleri konusunda bunun Türkiye’yle ilgili olmadığını yani yeni sömürgecilik konusunda söylediklerinin Türkiye’yle ilgili olmadığını, Fransa’nın Afrika’daki rolüyle ilgili söylenmiş sözler olduğunu hatırlatmak isterim.

* Afrika kıtasında birçok ortak hedefimiz de var. Ortak yapabileceğimiz işler de var. İki ülke olarak zaman zaman ekonomik olarak rakip olabiliriz, zaman zaman birbirimizi tamamlayabiliriz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı’nın söylediği bu değildir. Kesinlikle yeni sömürgecilik veya Türkiye’yle ilgili bir şey değildir söylediği.”

ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE’Yİ RAKİP GÖRMEK DOĞRU DEĞİL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Macron’un konuşmasında 3 ülkeden bahsettiğine dikkat çekerek bunlardan birinin de Türkiye olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* “Ne yazık ki Batı Balkanlar ile ilgili yapılan konuşmalarda da Türkiye’yi Çin ve Rusya’yla aynı kategoriye sokmaya çalışan AB üyesi ülkeler var.

* Oysa Batı Balkanlar’ın, yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ziyareti olacak, istikrarı ve ekonomik kalkınması için en çok destek veren ülkelerin başında, istisnasız tüm ülkelerin de en çok güvendiği ülkelerin de başında Türkiye geliyor.

* Türkiye’yi burada veya başka bir yerde rakip olarak görmek doğru değildir. Sayın Macron’un açıklamaları son derece talihsiz olmuştur.”

“AÇIKLAMAYI DURUP DURURKEN YAPMADIK”

Fransız bir gazetecinin Dışişleri Bakanlığı’nın tepki açıklamasını anımsatarak, “Türkiye, Fransa’yı hâlâ Afrika’da veya Cezayir’de sömürgeci olarak görüyor mu?” şeklindeki sorusuna yanıt veren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

* “Biz konuşmalarımızda da yaptığımız açıklamalarda da net ifadeler kullanıyoruz. Fransa’nın geçmişteki sömürgecilik anlayışı Afrika’da tutmadı. O ülkelerdeki sömürgeci olarak mevcudiyeti yok artık. Biz de zaten açıklamamızda, ‘Geçmişteki sömürgeci yaklaşımından ders almalıdır’ dedik. Yani Afrika’da, Fransa aleyhine bir açıklama varsa ya da Fransa aleyhine bir tutum varsa bunu Türkiye veya başka ülkelerde aramaması gerekiyor.

* Biz o ülkeleri Fransa’ya karşı kışkırttığımız için değildir. Geçmişte yapılan hatalardandır. Bu hatalar düzeltilebilir. Düzeltmek için de Türkiye’nin Afrika’ya yaklaşımını örnek alması gerekiyor. Söylediğimiz gayet açık net. Bu açıklamayı da durup dururken yapmadık. Sayın Macron’un Cezayir ve Afrika’da Türkiye’ye karşı yaptığı açıklamalar neticesinde açıklama yapmaya ihtiyaç duyduk.”

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