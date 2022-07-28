Dışişleri’nden BMBG’nin Kıbrıs’taki görev süresinin uzatılmasına ilişkin açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (BMBG) Kıbrıs Adası'ndaki görev süresinin uzatılmasına dair yapılan açıklamada, "BMBG'nin görev süresi uzatılırken KKTC'nin rızasının alınmaması, BM'nin yerleşik uygulamalarına aykırıdır" denildi.

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan, Kıbrıs Adası’nda konuşlu BMBG misyonunun görev süresinin uzatılmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, BMBG’nin Kıbrıs Adası’ndaki görev süresinin bugün dolması üzerine altı ay daha uzatma kararı aldığı belirtilerek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’nın sözkonusu kararla ilgili olarak yaptığı açıklamayı tümüyle destekliyoruz” ifadeleri kaydedildi.

Açıklamanın devamında, kararın BM yerleşik uygulamalarına aykırı olduğu belirtilerek, “BMBG’nin görev süresi uzatılırken KKTC’nin rızasının alınmaması, BM’nin yerleşik uygulamalarına aykırıdır. Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarının da ihlalidir. KKTC makamlarının bu adaletsizliği gidermek üzere atacağını duyurduğu adımlara ülkemiz tam destek verecektir” denildi.

“GERÇEKLİKTEN KOPUK, HAKSIZ BİR KARARDIR”

Açıklamanın devamında, konsey kararının gerçeklikten kopuk olduğu vurgulanarak şöyle denildi:

* “Konsey kararı, her zaman olduğu gibi yine gerçeklikten kopuk, adaletsiz ve haksız bir karardır. Kıbrıs Türk halkını ve bu halkın müktesep haklarını yok saymakta ve bu halka yönelik insanlık ve hukuk dışı izolasyonları görmezden gelmektedir.

* Konsey’in, çözüm için Kıbrıs Türk halkının iradesini artık yansıtmayan, neredeyse yarım asırdır denenmiş ve sonuç vermemiş bir çözüm modelini dayatmaya çalışması da tutarsız ve çelişkili bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım çözüme değil, statükonun devamına hizmet etmektedir.

* Kararda Maraş konusundaki yazımlar da gerçeklerden kopuktur. KKTC makamlarının Maraş’ta mülkiyet haklarına riayet ederek attığı adımlara Türkiye tam destek vermeye devam edecektir.

* Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma, Ada’daki gerçeklere odaklanmaları ve Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını, yani egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeleri çağrımızı yineliyoruz.”