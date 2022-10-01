Abone Ol

Türkiye’den Rusya’nın kararına tepki

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz" denildi.

Yayınlanma: 00:42 - 01 Ekim 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Türkiye’den Rusya’nın kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakı hakkında açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

* “Türkiye, 2014 yılında yapılan gayrı meşru bir referandumla Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımamış, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır.

“RUSYA'NIN İLHAK KARARINI REDDEDİYORUZ”

* 2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz.

* Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.

* Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz.”

Biden'dan Ukrayna'da 4 bölgeyi daha 'ilhak' eden Rusya'ya yaptırım İlginizi Çekebilir Biden'dan Ukrayna'da 4 bölgeyi daha 'ilhak' eden Rusya'ya yaptırım

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ABD beyaz Beyaz Saray Dışişleri Bakanlığı Merkez Bankası NATO Rusya Türkiye Ukrayna