Doğalgaz krizi çıktı: Boru hattının iki noktasında sızıntı var

İsveçli yetkililer Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattının iki noktasında sızıntı olduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr

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İsveç Denizcilik Müdürlüğü, Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattının İsveç ve Danimarka kara sularındaki iki noktasında sızıntı olduğu uyarısını yaptı.

İsveç Denizcilik Müdürlüğü’nün sözcüsü Reuters’a yaptığı açıklamada, “Kuzey Akım 1’de iki sızıntı var – biri İsveç ekonomik bölgesinde, diğeri Danimarka ekonomik bölgesinde. Birbirlerine çok yakınlar” dedi.

Sözcü, boru hattındaki sızıntıların Danimarka’nın Bornholm Adası’nın kuzeydoğusunda olduğunu belirtti. Sızıntılara neyin yol açtığı henüz belli değil.

Danimarkalı yetkililer, Rusya’nın artık kullanılmayan Kuzey Akım 2 boru hattından Baltık Denizi’ne doğalgaz sızıntısı olduğunu tespit ettikten sonra, dün gemilerin Bornholm Adası’nın güneydoğusunun beş deniz millik radyanının içine girmemesini talep etmişti.

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