Donald Trump otelini 1,5 milyar TL kar ederek satıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanı Donald Trump, Washington'daki Trump International Hotel'i yaklaşık 1,5 milyar TL (100 milyon Dolar) kar ederek satıyor.

Sozcu.com.tr

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Pensilvanya Bulvarı’ndaki Trump International Hotel’in yaklaşık 6 milyar TL’ye (375 milyon dolar) satılması ABD sermayesi için rekor bir fiyat oldu ve pandemi kayıpları hesaba katıldıktan sonra bile eski başkanın şirketine yaklaşık 1,5 milyar TL kar sağladı.

Times’ın haberine göre, yeni otelin sahibi Miami merkezli bir yatırımcı olan CGI Merchant Group oldu.

75 yaşındaki Trump, 2012 yılında Eski Postane binasını lüks bir otele dönüştürmek için 200 milyon dolar yatırım taahhüdüyle kiraladı. Otel, Covid-19 pandemisi sırasında rezervasyonlar azaldıkça 70 milyon dolar zarar bildirdi.

İKONİK BİR OTEL…

Eski başkanın oğlu Eric Trump, “Yeterince kullanılmayan bir hükümet binasını aldık ve onu dünyanın en ikonik otellerinden birine dönüştürdük. Başardıklarımızla inanılmaz gurur duyuyoruz” dedi.



Yenileme 2016’da tamamlandı ve açılış, o yıl Trump’ın seçim zaferiyle aynı zamana denk geldi. Beyaz Saray’a geçtiği haftada, Trump’ın başkanlık komitesi, oteldeki etkinliklere yaklaşık 1 milyon dolar harcadı.



Otel fiyatları, oda başına veya “anahtar başına” bazında görüntüleniyor. Washington için önceki rekor, 2016’da şu anda Rosewood oteli olan Capella Hotel Georgetown’un anahtar başına yaklaşık 1,3 milyon dolara satışıydı.

263 oda için 375 milyon dolar olan Trump International satışı, yeni sahiplerin hükümete yıllık 3 milyon dolardan fazla bir kira ödemesi şartına rağmen, Capella satışından yüzde 10 daha fazla, yani anahtar başına neredeyse 1,43 milyon dolar tutuyor.

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