Dr Mehmet Öz’ün, 2018 yılında Türkiye’deki seçimlerde kime oy verdiği ortaya çıktı: Bu fotoğraf ABD’yi karıştırdı

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nden siyasete atılmaya hazırlanan, Türklerin de yakından tanıdığı bir isim olan Dr. Mehmet Öz’le ilgili suçlamalara her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediyor. En son, Öz'ün Türkiye'de 2018 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandığı ortaya çıktı. Bu durum ABD'de tartışmalara yol açarken, Öz'e bir suçlama da THY için rol aldığı reklam filmiyle ilgili geldi. Ünlü doktor 'ajanlık'la suçlandı

Sozcu.com.tr

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Cumhuriyetçiler adına Pennsylvania eyaletinin senatörlüğüne aday olan medyatik doktor Mehmet Öz ile ilgili her gün yeni bir tartışma ortaya çıkmaya devam ediyor. ABD’de gündemden düşmeyen Dr. Öz’ün Türkiye’deki 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanırken çekilmiş bir fotoğrafı manşetlerde yer aldı. Dr. Öz’ün ısrarla “Türkiye’de hiçbir şekilde siyasi olarak yer almadığını” söylemesine rağmen fotoğrafın ortaya çıkması krize yol açtı.

Federal güvenlik izinlerinde uzmanlığa sahip eski bir hükümet avukatı olan John V. Berry, “Yabancı bir ülkenin seçimlerinde oy kullanma kararı, güvenlik izni açısından sorunludur.” ifadelerinde bulundu.

‘ERDOĞAN’A KARŞI İNCE’Yİ DESTEKLEDİ’

Öz’ün kampanya sözcüsü Brittany Yanick, Öz’ün fotoğrafının gerçek olduğunu ve 2018 seçimlerinde oy kullandığını doğruladı. Yanick’e göre Öz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı muhalefet adayı Muharrem İnce’ye oy verdi. Yanick, Öz’ün oy kullanmasının “siyasi katılım” anlamına geldiği suçlamalarını ise reddetti.

Türkiye’deki oylama kayıtlarına göre, Öz, ilk kez 2018 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandı. Kampanya sözcüsü Yanick, Öz’ün 2018 seçimlerinde oy kullanmayı planlamadığını, ancak konsoloslukta “Türkiye’deki Suriyeli mülteciler adına insani yardım çalışmalarını” tartışırken oy kullanmaya karar verdiğini söyledi.

Mehmet Öz, geçtiğimiz aylarda, ABD Senatosu için adaylığını koyarken, vatandaşlığını koruduğu Türkiye ile olan bağlarıyla ilgili konuşmaktan genellikle kaçındı. Öz’ün Türk vatandaşlığı da Cumhuriyetçi Parti içerisinde krize neden olmuştu. Cumhuriyetçi Parti’den bazı isimler Öz’ün Türk vatandaşlığından ayrılmasını istemişti.

“ERDOĞAN’A KARŞI TAVIR”

ABD, Öz’ün Türk vatandaşlığını tartışırken, ABD merkezli ABC News’in danıştığı güvenlik uzmanları, her ne kadar NATO müttefiki Türkiye ile olan bağların Rusya ve Çin gibi bir etki yaratmayacağını söylese de son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan nedeniyle Türkiye’nin durumuna dikkat çekti. Başkan Trump’ın eski Ulusal İstihbarat Direktörü Richard Grenell, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalif sesleri susturmak için ‘otoriter bir tavır’ aldığına dikkat çekerken, Öz’ün davranışlarını ise otoriterliğe karşı mücadelede bir değer olarak nitelendirdi.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Dr. Öz’ü desteklediğini duyurmuştu. Ancak yine de parti içerisinde Öz’ün adaylığı krize yol açmış durumda. Türkiye ile olan bağlantıları hedef alınmaya devam ediyor. Öz eğer seçilirse Türk vatandaşlığından çıkacağını da açıklamıştı.

THY İLE REKLAMI KRİZE NEDEN OLDU

Ohio’da doğup büyüyen Öz, Alzheimer hastalığı olan annesine Türkiye’de bakmak için ABD-Türkiye ikili vatandaşlığını sürdürdüğünü söylemişti. Ayrıca 1980’lerin başında Türkiye’de askere gittiğini ve burada gayrimenkullerinin bulunduğunu açıklamıştı. Öz’ün ayrıca, Türk Hava Yolları ile de bir anlaşması bulunuyor.

Halkla ilişkiler firması Golin/Harris’in 2015 FARA dosyasına göre, Dr. Öz’ün yüzde 49.12’si Türk hükümetine ait olan Türk Havayolları’nın tanıtım videolarında yer alması da ABD’de başka bir kriz konusu.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi direktörü Dr .Aram Hamparian, Salı günü başsavcı yardımcısı Matthew Olsen’e konuyla ilgili soruşturma başlatmasını talep eden bir mektupta, Öz’ü ‘ajanlık’la suçladı. Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası’nın uygulanmasını denetleyen eski bir Adalet Bakanlığı yetkilisi de ABD merkezli New York Post gazetesine suçlamanın haklı olabileceğini söyledi.

“O ZAMAN BEN AFFLECK DE AJAN”

Dr. Oz, Türk Hava Yolları için, havayolunun COVID-19 ile ilgili dört dakikalık bir bilgilendirme videosu da dahil olmak üzere bir reklam kampanyasında yer almıştı.

Mektupta, Oz’un beş yıla kadar hapsi istenirken, 250 bin dolar tazminat cezasına çarptırılabileceği de öne sürüldü. Öz’ün kampanya iletişim direktörü Brittany Yanick yaptığı açıklamada, “Diğer birçok tanınmış kişi gibi, Dr. Öz da havayolunun tanıtım videolarındaydı” dedi. Yanick, “Türk Hava Yolları’nın diğer reklam yıldızları arasında Morgan Freeman ve Ben Affleck de vardı. Onlarla ilgili böyle iddialar ortaya atılmadı. Öz hakkında yapılan bu siyasi karalama kampanyası sadece gülünç.” dedi.

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