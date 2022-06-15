Dr. Öz bu kez miras savaşı ile gündemde: Kardeşleriyle birbirlerine girdiler

Bu yıl siyasete atılan dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz bu kez miras savaşları ile gündeme geldi. Öz, kardeşini mirasta sahtecilik yapmakla suçlarken, olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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ABD'de Cumhuriyetçi Parti’den Pennsylvania eyaletinin senatörlüğü için yarışan ve Türkiye’de de oldukça tanınmış bir isim olan Dr. Mehmet Öz bu kez de miras savaşlarıyla gündemde.

ABD basını, Dr. Öz’ün Türkiye’de adının karıştığı miras savaşı ile ilgili belgeleri yayınladı. Belgelerin ortaya çıkmasının ardından sahte vasiyetname iddiaları da Öz üzerindeki suçlamalar da arttı.

Savaşın bir tarafında İstanbul’da yaşayan ve kardeşini New York Yüksek Mahkemesi’nde dava eden Nazlım Suna Öz var. 2020 yılında görülmeye başlanan davada, Nazlım Suna Öz, abisi Mehmet Öz’ü ayda kendisine ödemesi gereken 15 bin doları vermemekle suçluyor.

Paranın, bir zamanlar zengin bir Türk cerrah ve yatırımcı olan babaları Mustafa Öz’e ait olan Manhattan’daki lüks apartman dairesinden gelen kira geliri olduğu da iddialar arasında.

SAHTE MİRAS BELGESİ KRİZİ

Aile arasında yaşanan bu çekişmede, Dr. Öz’ün diğer bir kız kardeşi olan Seval Öz de yer alıyor. Seval Öz, doktor abisinin yanında dururken, mahkeme kayıtlarında kardeşi için ‘gerçek hırsız’ ifadelerini kullandığı da ortaya çıktı. Seval ve Mehmet Öz, kardeşlerinin 2018’in sonlarında İstanbul’da bir hastanede ölmek üzereyken babalarının banka hesaplarını yağmalamaya başladığını iddia etti.

Aile arasında ayrıca sahte miras belgeleri ile ilgili de büyük bir kriz yaşandı. Prof. Dr. Mustafa Öz, 2019 yılının şubat ayında vefat ettiğinde geride mirasçısı olarak eşi Yıldız Suna Öz ile çocukları Prof. Dr. Mehmet Öz, Fatma Seval Öz ve Nazlım Suna Öz kaldı. 22 Ocak 2003'te bir vasiyetname hazırlayan Mustafa Öz, Sarıyer'deki bahçeli evi kızına bırakmıştı ancak 12 Ağustos 2008'de yeni bir vasiyet hazırladı. Tüm mal varlığını ABD'de kendi adına kurulmuş olan Mustafa Öz Vakfı'na bıraktı. Vasiyete göre, vakfın yönetiminde tüm aile fertlerini eşit olarak koruyacak şekilde oğlu Prof. Dr. Mehmet Öz bulunacaktı. Vasiyetname mahkemeye taşındı.

FOTOMONTAJ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Vasiyetnamenin gerçekliğiyle ilgili şüphe duyan Prof. Dr. Mehmet Öz'ün talebi üzerine bilirkişi heyeti inceleme yaptı. İnceleme sonucu, “vasiyetnamenin fotomontaj suretiyle oluşturulmuş bulunduğu sonucuna varılmıştır” denildi.

Tüm bu yaşananlara rağmen, aile arasındaki vasiyet savaşları halen devam etmekte. Nazlım Öz, babasının imzasını taklit etmesinin yanı sıra, Hollanda, Hindistan ve Cayman Adaları’na milyonlarca dolar gizlemiş olabileceği tartışılıyor.

‘GERÇEK BİR AİLE DRAMI’

Dr. Öz’ün avukatı Pazartesi gecesi dosyalanan gazetelerde olayı “Karmaşık ve gerçekleri yoğun bir aile dramı” olarak nitelendirdi. Öz de verdiği yeminli beyanında, “Mevcut kanıtlar, Nazlım Öz’ün hiçbir zaman kira geliri olarak ayda 15 bin dolar almadığını gösteriyor” ifadelerinde bulundu.

Açıklamada, “Bu aynı zamanda ailemizin Türkiye’de devam eden davasıyla derinden iç içe geçmiş pek çok konudan biri” dedi ve Nazlım’ın babalarından kiralar da dahil olmak üzere milyonlarca dolar çaldığını iddia etti.

Ancak Mehmet Öz’ün kardeşi Nazlım Öz bu iddialara karşı çıktı.

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