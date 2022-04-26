Dr. Öz sert çıktı: 2020 seçimlerinde hile imasını gündeme getirdi

Cumhuriyetçiler adına Pennsylvania senatörlüğü için adaylığını ortaya koyan medyatik doktor Mehmet Öz, ABD siyasetinde gündem olmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’nin desteğiyle medyanın önüne çıkan ve yıllardır ABD’nin yakından tanıdığı ünlü isim Dr. Mehmet Öz’ün siyasete atılması ülkede tartışılmaya devam ediliyor…

Geçen haftalarda serveti ve malvarlığı ortaya çıkan ve hem Türkiye hem de ABD vatandaşı olması dolayısıyla rakiplerinin eleştirdiği Dr. Öz, dün ABC27’nin düzenlediği münazaraya katılan Dr. Öz, 2020’de yapılan başkanlık seçimleri ile ilgili de konuştu.

Dr. Öz, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın “hile karıştı” dediği seçimlerle ilgili olarak, “O seçimlerden sonra hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam edemeyiz” dedi. ABD medyası geçen haftalarda Trump’ın desteğini resmi olarak Dr. Öz’ün, Trump’ı bir “canlı kalkan” olarak kullandığını ve kendisine yöneltilen sorulara hep Trump üzerinden yanıtlar verdiği yorumunu yaptı.

RAKİBİNE “YALANCI DAVE” LAKABINI TAKTI

Seçim yarışındaki en güçlü rakibi olan David McCormick’e de “Yalancı Dave” lakabını takan Dr. Öz, “Başkan Trump, onu inceledi ve onun yalancı olduğunu anlayarak onu desteklemedi, beni destekledi” dedi.

ABD Kongresi’nde hangi partinin çoğunluğu elde edeceğini belirlemesi muhtemel olan seçimler öncesinde düzenlenen münazarada Dr. Öz hakkında McCormick, geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlatarak başta kürtaj ve Covid-19 olmak üzere birçok konuda kendisiyle çeliştiğini vurguladı.

İlginizi Çekebilir Dr. Öz ile ilgili çarpıcı iddia: Covid-19'a karşı 2070 hap satın almış

İlginizi Çekebilir Malvarlığı ortaya çıkan Dr. Öz'den enflasyon çıkışı: Ay sonunu getiremiyorlar