Dr. Öz’den U dönüşü: Kürtaj karşıtı tasarıyı destekledi, Twitter’da tepki gecikmedi

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nden siyasete atılmaya hazırlanan Dr. Mehmet Öz’ün, ülkede kürtaj hakkını koruyan 1973 tarihli yasanın feshedilmesini desteklemesi tepkilere neden oldu. Dr. Öz’ün 2019’da verdiği bir röportajda kürtaj hakkını savunduğuna dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, medyatik doktora “Düşüncelerinizin ne kadarı size ait?” diyerek tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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ABD'de Yüksek Mahkeme'nin kürtaj hakkını koruyan 1973 tarihli “Roe Wade’e karşı” yasasını feshetmeye hazırlandığı haberi ülkede büyük tepkiye yol açarken, Pennsylvania eyaletinden Senato'ya adaylığını koyan Dr. Mehmet Öz'ün karara destek çıkması tartışma yarattı.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti’den siyasete atılmaya hazırlanan ve eski Başkan Donald Trump'ın da desteğini arkasına alan Dr. Öz, Twitter mesajında “Yüksek Mahkeme haklı. Roe kararı yanlıştı. Kürtaj yasaları Amerikan halkına ve onların seçilmiş temsilcilerine bırakılmalı. Masumların hayatını kurtaracak yaşam hakkı yanlısı yasaları desteklemek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullanarak kürtajın anayasal bir hak olmaktan çıkarılmasına açıkça destek verdi.

BİRKAÇ YIL ÖNCE YASAYI SAVUNMUŞTU

Mehmet Öz, 2019'da verdiği bir röportajda kürtaj hakkını savunmuş ve bir doktor olarak “Roe Wade’e karşı” yasası öncesinde hayatı tehlikeye giren kadınlar gördüğünü söylemişti.

Dr. Öz'ün Cumhuriyetçi Parti'den senatoya aday olduktan sonra kürtaj konusunda yaptığı U dönüşü sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Birçok kişi ünlü doktora tepki gösterirken, bir kullanıcı da Twitter’da “Dr. Öz, bize söyleyin. Düşüncelerinizin ne kadarı size ait?” diye yazdı.

KÜRTAJ BAZI EYALETLERDE YASA DIŞI HALE GELEBİLİR

ABD’nin önde gelen yayın organlarından Politico’nun sızdırdığı bir Yüksek Mahkeme belgesinde, “Kürtaj hakkının ülke tarihinde ve geleneklerinde köklü bir yeri yok” ifadesi dikkat çekmişti. Cumhuriyetçi başkanlar tarafından görevlendirilen yargıçların çoğunlukta olduğu Yüksek Mahkeme'nin temmuz başında davayla ilgili kararını açıklaması bekleniyor.

“Roe Wade'e karşı” olarak bilinen 1973 tarihli karar, ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasını garanti altına alıyor. Bu karar, kadınların hamileliğin 22 ila 24. haftalarına kadar kürtaj yaptırma hakkına sahip olmasını öngörüyor. Taslağın yasalaşması durumunda, kürtaj ABD'nin birçok eyaletinde yasa dışı hale gelebilir.

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