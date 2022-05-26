Dr. Öz’e büyük şok… Seçimi kazandı ama oylar yeniden sayılacak

ABD'de Pennsylvania eyaletinin senatörlüğü için yarışan Dr. Mehmet Öz, geçtiğimiz hafta yapılan ön seçimleri 0,5 farkla kazandı. Ancak fark bu kadar düşük olunca eyalette yeniden sayım kararı alındı.

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ABD'de Kasım ayında yapılacak senato seçimleri öncesinde geçtiğimiz hafta ön seçimler gerçekleştirildi. Pennsylvania eyaleti adına senatör olmak için geçen yılın sonunda siyasete atılan medyatik doktor Mehmet Öz dün seçim yarışında beklemediği bir sonuç elde etti. Son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın da bizzat desteğini açıkladığı Dr. Öz, dişli rakibi David McCormick ile kafa kafaya sandıktan çıktı.

Dr. Mehmet Öz ile iş insanı David McCormick arasındaki oy farkı yüzde 0,5’e düşmesi nedeniyle yeniden sayım kararı alındı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklenen Doktor Öz’ün 902 oy farkıyla önde bitirdiği seçim sonuçları yeniden sayımın ardından gelecek ay açıklanacak.

ARALARINDAKİ OY FARKI ÇOK AZ

Eski bir kalp cerrahı ve TV sunucusu olan Öz, şu anda 419 bin 365 oya veya yüzde 31.21’lik orana sahip. Öz’ün en büyük rakibi McCormick’in 418 bin 463 oyu var ve bu yüzde 31.14 gibi bir orana işaret ediyor.

Üçüncü sıradaki siyasi yorumcu Kathy Barnette bulunuyor.

Ancak tüm bu yeniden sayım işlemlerin, sandık görevlilerinin 7 Haziran’a kadar sonlandırması gerekiyor.

ABD’nin eski başkanı Trump, sonuçlar açıklanmaya başladığında, ülkenin ilk Müslüman senatörü olacak Oz’u resmi oy sayımı tamamlanmadan zafer ilan etmeye çağırmıştı. Dr. Öz'ün rahat bir zafer ilan edememesi ise Trump'ı öfkelendirmişti.

DEMOKRATLARIN ADAYI FELÇ GEÇİRDİ

Gelecek ay çıkacak sonuçta seçimi kazanan aday, kasım ayında yapılacak ara seçimde Demokrat aday John Fetterman’a karşı yarışacak. Demokrat Fetterman seçimden dört gün önce geçirdiği felç nedeniyle tedavi görürken adaylığı kazandı.

100 üyeli ABD Senatosu’nda koltuklar iki parti arasında 50-50 eşit dağılmış durumda. Ancak Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in belirleyici oyu nedeniyle Senato Demokratların kontrolünde. Bu nedenle kasım ayında yapılacak ara seçim Senato’da güç dengesini değiştirebilir.

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