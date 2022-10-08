Dr. Öz’ün miras davası çirkinleşti: Paraya çöktü

ABD'de siyasete atılan medyatik doktor Mehmet Öz ile kız kardeşi Nazlim Öz arasındaki miras davası giderek büyüyor. İki kardeşin avukatları mahkemede karşı karşıya geldi ve ağır iddialar ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın da bizzat desteklediği Dr. Öz ile kardeşi Nazlım Öz arasındaki miras davası giderek büyüyor…

Ünlülerin doktoru olarak tanınan ve kısa bir süre önce Pennyslvania eyaletinden Cumhuriyetçilerin senatör adayı olan Dr. Öz ile kız kardeşi Nazlım Öz arasındaki miras davası önceki gün New York’ta görüldü.

Dr. Öz ile kız kardeşinin Manhattan’daki iki evin kirası için karşı karşıya geldiği belirtilirken ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Business Insider, “İkisi arasındaki kira savaşı, ABD ile Türkiye’ye yayılan milyonlarca dolarlık miras kavgasının bir parçası. Öz’ün kız kardeşinin avukatı ünlü doktorun paralara çöktüğünü iddia etti” ifadelerine yer verdi.

ARABULUCULUK ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Business Insider’daki haberde iki kardeş arasında müzakere çabalarının sonuçsuz kaldığını ve miras davasının çirkin bir hale büründüğü aktarılırken, duruşmaya Dr. Öz ve kardeşinin katılmadığını ve avukatlarını gönderdiği de belirtildi. İki avukat arasında Manhattan’daki mahkeme salonunda atışma yaşandığı ve Nazlım Öz’ün avukatının Dr. Öz’ü New York’taki iki lüks dairenin kira gelirine “çöktüğünü” söylediği de açıklandı.

Hakim Suzanne Adams’a hitaben konuşan Nazlım Öz’ün avukatı, “Buna ben paraya çökmek derim” dedi. Dava devam ederken kira gelirlerinin Dr. Öz’e gitmeye devam ettiğini söyleyen avukat, “Hakim ya da jüri karar verene kadar bu kira gelirleri ayrı bir banka hesabına gitmeli” dedi.

DR. ÖZ’ÜN EN AZ 10 GAYRİMENKULÜ VAR

Dr. Öz’ün babası Mustafa Öz’ün 2019’da yaşamını yitirmesi sonrasında ailede çatlak meydana gelmiş ve kardeşler miras için birbirine girmişti.

Pennsylvania’dan siyasete atılan ve Cumhuriyetçilerin adayı olan Dr. Öz, seçim öncesinde bütün malvarlıklarını beyan etmişti. Dr. Öz’ün ABD ve Türkiye’de en az 10 gayrimenkulü olduğu ortaya çıkmıştı.

Nazlım Öz 2020’de, ünlü doktorun, iki gayrimenkul için toplam 15 bin dolarlık aylık geliri kardeşiyle paylaşmadığını iddia etmişti. Dr. Öz de kız kardeşinin babasının imzasını taklit ederek gelir elde ettiğini öne sürmüştü. Öte yandan Dr. Öz ve California’da yaşayan kız kardeşi Seval Öz de Nazlım Öz’e dava açmış ve kardeşlerinin babalarının Hollanda, Hindistan ve Cayman Adaları’ndaki 2.9 milyon dolarlık parasını zimmetine geçirdiğini öne sürmüştü.

Dr. Öz’ün avukatı Michael J. Cohen, ise duruşmada, “Nazlım, Dr. Öz’ün kira gelirlerini kardeşiyle paylaşmayı durdurduğunu söylese de kardeşine zaten herhangi bir ödeme yapılmıyordu. Ayrıca bu dairelerin toplam kira geliri 15 bin doların yanına bile yaklaşamıyor” ifadelerini kullandı.

Nazlım Öz’ün avukatı Laurence J. Lebowitz ise müvekkilinin sahte imza ile babasının parasına el koyduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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