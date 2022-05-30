DSÖ’den maymun çiçeği açıklaması: Küresel pandemi tehlikesiyle ilgili konuştular
Tüm dünyada maymun çiçeği salgını endişesi yaşanırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden iç rahatlatan bir açıklama geldi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) maymun çiçeği virüsünün Afrika dışında küresel bir pandemiye neden olacağını düşünmediklerini açıkladı.
WHO’dan bir yetkili semptom göstermeyen bireylerin hastalığı bulaştırıp bulaştırmadığının halen kesin olarak bilinmediğini ifade etti.
Bu ay şu ana kadar 300 vaka görülen maymun çiçeği virüsü genelde hafif olarak seyrediyor, yalnızca yakın temas ile bulaşıyor ve grip benzeri septomların yanısıra vücutta kızarıklıkların oluşmasına neden oluyor.
Bu vakaların büyük çoğunluğu ise virüsün endemik olduğu Orta ve Batı Afrika’dan ziyade Avrupa’da görülürken henüz virüs nedeniyle hayatını kaybeden kimse bildirilmedi.