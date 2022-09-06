Dubai merkezli yatırım şirketinden dünyaya emeklilik tavsiyesi: Türkiye aşırı ucuz

Türkiye’de artan enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşın belini bükerken, paralı yabancılarınsa iştahını kabartıyor. Yatırım yoluyla vatandaşlık sağlayan Dubai merkezli Savory & Partners şirketi, emeklilik dönemini planlayanlara Türkiye’yi seçmelerini önerdi. Şirket, doğal güzellikleri, zengin mutfağı ve sıcak ikliminin yanı sıra Türkiye’nin en önemli özelliğinin “aşırı ucuz olması” olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

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Müşterilerine yatırım yoluyla vatandaşlık sağlayan Dubai merkezli Savory & Partners şirketi, Türkiye'yi “emekliliği geçirmek için en avantajlı yerler” arasında gösterdi. Şirketin yayınlandığı basın bülteninde, emeklilik dönemini planlayanlara öneriler yer aldı.

Doğası ve plajlarıyla ünlü yerlerin emeklilik dönemi için ideal olduğu belirtilen yazıda, iyi bir sağlık sistemine, gelişmiş altyapıya, iyi bir mutfağa, aktivitelerin bolluğuna ve hızlı internete sahip yerlere gidilmesi önerildi.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ “AŞIRI UCUZ” OLMASI

Türkiye de öneriler arasında ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin doğal güzelliklerine, zengin mutfağına ve sıcak iklimine dikkat çekilen yazıda, tüm bu avantajların ötesinde ülkenin en önemli özelliğinin “aşırı ucuz olması” olduğu belirtildi.

Yatırım şirketi Türkiye için “Özellikle hizmet ve ürün kalitesi açısından yaşam maliyetleri aşırı ucuz. Yerel para birimi olan Türk Lirası'ndaki hızlı dalgalanmalar, yabancı para birimlerini kazananalar için ülkeyi mükemmel bir yer haline getiriyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Türkiye vatandaşı olmanın da çok kolay olduğu, 400 bin dolara konut alan herkesin Türk vatandaşı olabildiği kaydedildi.

Savory & Partners şirketinin listesinde Türkiye'nin yanı sıra AB'nin ekonomik açıdan nispeten zayıf ülkeleri Portekiz ve Yunanistan da yer aldı. Şirket, bu iki ülkenin hem gelişmiş bir altyapıya, sıcak iklime ve plajlara hem de Avrupa'nın büyük bölümüne göre daha ucuz hizmetlere sahip olduğuna dikkat çekti.

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