Dubai Veliaht Prensi Instagram’dan paylaştı, görenler tanıyamadı

Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan Bin Muhammed Bin Raşid El Maktum, Londra'da metroda seyahat ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri bile Maktum'u tanımakta zorlandı.

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Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan Bin Muhammed Bin Raşid El Maktum dün İngiltere’nin başkenti Londra metrosundan paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada gündem oldu.

Instagram’da yaklaşık 15 milyon takipçisi bulunan ve Cristiano Ronaldo’dan Paul Pogba’ya birçok isimle yakınlığıyla tanınan Şeyh Raşid El Maktum geleneksel kıyafetlerini çıkarmış bir şekilde Londra’da metroya bindi.

O halini takipçileriyle paylaşan Şeyh, fotoğrafın altına, yanındaki arkadaşını kast ederek, “Gidecek çok yolumuz var ve Bedir şimdiden sıkıldı” yazdı.

Oldukça kalabalık olduğu görülen vagonda ise kimse Şeyh Raşid El Maktum’u tanıyamadı.

Şeyh’in fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kişi onun bu haliyle tanınmamasına değindi. Bir kullanıcı, ‘Bu zavallı insanlar kiminle seyahat ettiklerini bilmiyorlar’ diye yazdı. Bir başkası ise ‘Bu halde her yerde dolaşsa kimse onu tanıyamaz.” diye yazdı.

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