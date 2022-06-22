Dün Boris Johnson, Erdoğan’a NATO “hatırlatması” yapmış

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya yakınlaşmasını veto eden Türkiye'nin bu pozisyonu dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinde de gündeme gelmiş. Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanlığı bu konuda bilgi vermezken, bu bilgi İngiliz hükümetinin resmi açıklamasından geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın 24 Şubat’tan beri Ukrayna’yı işgal etmesi Rusya ile sınır paylaşan Finlandiya ve İskandinav ülkesi İsveç’i NATO’ya yakınlaştırdı. Fakat Türkiye’nin bu süreci veto etmesi ve bazı taleplerde bulunması NATO içerisinde planları altüst ederken dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde de bu konu gündeme geldi.

Dün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan ve haber ajanslarına da aktarılan açıklamada Erdoğan ile Johnson arasındaki görüşmenin bazı detayları paylaşıldı. Yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, savunma sanayisinde iş birliği başta olmak üzere, Türkiye-İngiltere ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı dâhil bölgesel konular ele alındı” denilirken “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’daki tahılın güvenli şekilde ülkeden çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini belirtti” ifadesi kamuoyu ile paylaşıldı.

Fakat bu açıklamadan saatler sonra İngiltere’den gelen açıklamada ise Boris Johnson’ın Erdoğan’ı ülkesinin NATO’daki gelişmelere karşı duruşunu hatırlattığı belirtildi. Ankara’dan gelen açıklamalarda İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine dair bir açıklama yer almazken Londra’dan gelen açıklamada ise görüşmenin detayları ve Johnson’ın Erdoğan’a çağrısı dikkat çekti.

NATO’DAKİ DURUŞUNU HATIRLATTI

Açıklamada, “Gelecek hafta Madrid’de yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Başbakan Johnson, İngiltere’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine giriş sürecine destek verdiğini hatırlattı” denildi. Açıklamanın devamında ise Johnson’ın Erdoğan’ın bütün tarafların bir orta yol bulması çağrısını desteklediği belirtildi.

İngiliz hükümetti tarafından yapılan açıklamada Johnson ve Erdoğan’ın gelecek hafta Madrid’de görüşmeye devam etme kararı aldıkları da belirtildi.

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