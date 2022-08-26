Dünya basını Gülşen’in tutuklanmasını nasıl gördü?

Şarkıcı Gülşen'in, Nisan ayında söylediği sözler nedeniyle bir günde hakim karşına çıkarılıp tutuklanmasına tepkiler büyürken, karar uluslararası basında da gündem oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yaklaşık 4 ay önce bir konserinde imam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen dün gece tutuklandı. Gülşen’in tutuklanarak cezaevine gönderilmesine Türkiye’den tepkiler yükselirken, mahkeme kararı uluslararası basında da gündem oldu.

Reuters ve AP gibi ajanslar olayı son dakika ifadesiyle duyururken, bugün de başta Yunan basını olmak üzere Bloomberg, National News gibi haber siteleri Gülşen’in tutuklanmasını sayfalarına taşıdı.

‘MUHAFAZAKAR KESİMİ RAHATSIZ ETT’

Yunanistan’ın en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, “Ünlü şarkıcı halkı kin ve düşmanlığa tahrikten tutuklandı” başlığıyla haberi okuyucularına duyurdu. Gazete, Gülşen’in sözlerinin ardından özür dilemesine rağmen tutuklanmasına dikkat çekti. Kathimerini, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Bu bir nefret ifadesidir ve ayıptır” sözlerine de yer verirken, Gülşen’in son aylarda giydiği sahne kıyafetlerinin Türkiye’de muhafazakar kesimi rahatsız ettiği yorumu yapıldı.

Yunan İediseis gazetesi de Gülşen’in tutuklanmasını manşetten duyururken, ünlü şarkıcının muhafazakar kesimde rahatsızlığa neden olduğu öne sürülürken, imam hatiplerin sayısındaki artışa dikkat çekildi.

‘SEÇİMLER ÖNCESİNDE DESTEK ALMAK İÇİN…’

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg de bugün Gülşen’in tutuklandığı haberini okurlarıyla paylaştı. Bloomberg, “Tam adı Gülşen Çolakoğlu olan 46 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı, sorgulanmak üzere İstanbul’daki evinden alındı. Perşembe günü geç saatlerde verilen kararla tutuklandı ve cezaevine gönderildi.” ifadelerini kullandı. Bloomberg tutuklama kararın sosyal medyada tepkilere yol açtığını, hükümeti eleştirenlerin, hareketin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 aylık seçimler öncesinde dini ve muhafazakar destek tabanını sağlamlaştırma çabası olduğunu söylediğini yazdı.

Bloomberg, Gülşen’in konuşmalarının Nisan ayında gerçekleşmesine rağmen videonun yeni gündem olmasına da dikkat çekti. Gazete, “Gösterişli sahne kıyafetleri nedeniyle zaten muhafazakar çevrelerin hedefi olan Gülşen, hatasından dolayı özür diledi ancak, ülkedeki kutuplaşmayı derinleştirmek isteyenler bu sözü hedef almaya devam etti.” ifadelerini kullandı. Gazete, Erdoğan döneminde artan imam hatip liseleri sayısına da dikkat çekti.

‘SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER YÜKSELDİ’

Birleşik Arap Emirlikleri’nde İngilizce yayın yapan The National News’ta haberi okuyucularına duyururken, “Gülşen’in sözlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin üst düzey yetkilileri arasında rahatsızlığa yol açtığı” ifadesi yer aldı. Gazete, Gülşen’in özür dilemesine rağmen tutuklandığını dile getirirken, olayın Fenerbahçe taraftarları arasında tepkiye neden olduğu anları paylaştı. Gazete, sosyal medyada da duruma tepkiler yükseldiğini söyledi.

İlginizi Çekebilir Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan Gülşen açıklaması: Boyun eğmeyeceğiz

İlginizi Çekebilir Gülşen'in tutuklanmasına sanatçılardan tepki

İlginizi Çekebilir Gülşen tutuklandı, Fenerbahçe taraftarı destek verdi

İlginizi Çekebilir Gülşen'in tutuklanmasının ardından Kılıçdaroğlu savcı ve hakimlere seslendi