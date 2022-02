Dünya basını Rusya-Ukrayna krizini nasıl gördü?

Tüm dünya, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan son gelişmelere kilitlendi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya "barış gücü" gönderme kararı sonrasında bölgede gerilim tırmanırken, uluslararası basın gelişmeleri "3. Dünya Savaşı kapıda' ifadeleriyle duyurdu. Putin'in dün yaptığı uzun konuşma da dünya basınında geniş yankı buldu.

Rusya ile Ukrayna arasında haftalardır süren gerilim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya “barış gücü” gönderme kararı sonrasında patlama noktasına geldi. Dün gece Putin uzun bir konuşma yaparken, NATO ve ABD’ye de gözdağı verdi.

Aylardır Ukrayna'yı tüm gücüyle çepeçevre saran Rusya, sonunda Doğu Ukrayna'ya askerini ilerletmeye başladı.

Dünyanın gözü kulağı aylardır bölgeden gelen haberlere yoğunlaşmış durumda. Putin’in emri ve Rus birliklerin Ukrayna’nın doğusuna girişi uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İngiliz medyası ‘Üçüncü dünya savaşı başladı’ başlığını attı.

ABD BASINI:

CNN: ABD merkezli CNN International, dün bölgede yaşanan gelişmeleri manşetten duyururken, “Putin, Doğu Ukrayna’nın Donbas bölgesinde eski bir oyun kitabını yeniden kurcalıyor” başlığı attı. Yayın kuruluşu, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazartesi günü doğu Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki ayrılıkçı cumhuriyetleri tanıdı, oradaki Rus birliklerine “barışı koruma” görevi talimatı verdi ve Rusya’yı topyekün savaşın eşiğine getirdi. Panik zamanı mı?” ifadelerinde bulundu.

“PUTİN’İN SON OYUNU”

WALL STREET JOURNAL: ABD’nin köklü gazetelerinden Wsj, dün gece yaşanan gelişmelerle ilgili ‘Putin’in son oyunu: Soğuk Savaş sonrası Rusya’yı ‘aşağılayan’ anlaşmaların çözüm vakti” başlığını attı. Wsj, “Moskova’nın askeri güçleri Ukrayna’yı tehdit ediyor, ancak daha büyük ödül, Rusya’nın Doğu Avrupa’ya kadar uzanan nüfuz alanını restore etmesi olacak.” ifadeleri kullanıldı.

İNGİLİZ BASINI:

THE TIMES: İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times, Putin’in Ukrayna’ya barış gücü göndermesini manşetten duyururken, “Putin, dün akşam garip bir tarih dersi verdi” başlığı attı. Gazete, “Neredeyse 1 saat süren konuşmasında Rus lider, garip bir tarih dersi verdi.” derken, Putin’in “Komünizmden kurtulmak mı istiyorsunuz? …yarıda durma. Ukrayna’ya gerçek komünizmden kurtulmanın onun için ne anlama geldiğini göstermeye hazırız.” sözlerini hatırlattı.

DAILY STAR: İngiltere merkezli Daily Star gazetesi ise Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gelişmeleri, “3’üncü Dünya Savaşı korkuları artıyor’ başlığıyla duyururken, “Bu, Covid 19’dan 3. Dünya Savaşı’na gerçekten yumuşak bir geçiş.” ifadelerini kullandı.

‘SAVAŞ TİYATROSUNDAKİ KRAL LEAR’

TELEGRAPH: “Vladimir Putin, Kremlin’deki savaş tiyatrosunda Kral Lear’ı canlandırıyor” başlığıyla Rusya-Ukrayna hattı yaşanan yeni gelişmeleri duyururken, Putin’in hamlelerini “Shakespearevari bir drama hissi verdi.” sözleriyle yorumladı.

THE GUARDIAN: İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian da yayımladığı analiz yazısında “Putin’in saçma, öfkeli görüntüsü uzun saltanatında bir dönüm noktası olacak” başlığını attı. Guardian, Putin için, “Avrupa’daki güvenlik mimarisini değiştirecek ve korkunç bir savaşa yol açabilecek bir karar için yardakçılarını bir araya getiren yüce bir lider” ifadelerinde bulundu.

BBC: BBC de yaşanan gelişmeleri an be an canlı olarak duyururken, “Putin ne istiyor?” başlığıyla bir analiz yazısı yayınladı. “Bundan sonra olacaklar, Avrupa’nın tüm güvenlik yapısını tehlikeye atabilir.” ifadelerinin kullanıldığı yazıda, savaşın ciddi sonuçları olabileceği de hatırlatıldı.

‘UTANÇ VERİCİ KONUŞMANIN İYİ YANI…’

ALMAN BASINI:

BİLD: Almanya’nın en çok okunan gazetesi Bild, “Putin’in tankları yola çıktı” başlığıyla duyurduğu haberde, “Putin, Avrupa’nın barış düzenini çöpe attı!” ifadeleri kullanıldı. Bild, “Vladimir Putin’in Pazartesi gecesi yaptığı utanç verici konuşmanın iyi yanı? Artık şunu biliyoruz: Putin kendisini Batı’ya, NATO’ya, ABD’ye, Ukrayna’ya hatta neredeyse tüm dünyaya düşman etti” ifadelerini kullandı.

SÜDDEUTSCHE ZEİTUNG: Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Süddeutsche Zeitung, dün gece yaşanan gelişmelere ilişkin yayınladığı yazıda, “Bu zaten bir istila mı?” başlığını attı. Gazete, “Rusya Devlet Başkanı, asker konuşlandırmasıyla Ukrayna’nın Batı’ya yaklaşmasını engellemek istiyor. ” ifadelerini kullandı.

‘PUTİN’İN SAVAŞ İLANI’

FRANSA BASINI

LE MONDE: Fransa’nın en çok okunan gazetesi Le Monde, Ukrayna’da yaşanan gelişmeleri, “Ukrayna’da aylarca süren diplomatik gerilimlerin ardından Putin masayı devirmeyi seçti” başlığıyla duyurdu. Gazete, “Putin, bu hareketiyle tüm diplomatik çözümlere kapıları kapattı” ifadelerini kullandı.

LE FİGARO: Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, Rusya-Ukrayna arasında dün gece yaşanan gelişmelere ilişkin bir baş yazı yayınladı. Le Figaro “Putin’in, savaş ilanı” başlığı attığı analiz yazısında, “Rusya için dayanılmaz bir tehlike. Irak’taki Amerikan hatalarından iyi bir ders alınmalıydı.” ifadelerini kullandı.

‘KRİZDE BAHİSLER YÜKSELDİ’

DİĞERLERİ:

AL JAZEERA: Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ukrayna’daki iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanıdı ve Batı’nın büyük bir savaşı tetikleyebileceğinden korktuğu bir krizde bahsi yükseltti.” ifadelerini kullandı.

HAARETZ: İsrail’in köklü gazetelerinden Haaretz, “Doğu Avrupa’da savaş rüzgarları” başlığı attığı haberinde, Ukrayna’nın sahil kenti Mariupol sakinlerinin endişelerini yer verildi.

