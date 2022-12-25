Dünya bu kadını konuşuyor! Borcunu ödememek için yaptığı plan ‘pes’ dedirtti

Endonezya'da bir kadının borcunu ödememek için başvurduğu yol 'bu kadarına da pes' dedirtti.

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Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayı Endonezya’nın Kuzey Sumatra eyaletinde meydana geldi.

Yüklü miktarda borcu olan kadın, borçlandığı kişiye parayı 20 Kasım’a kadar ödeyeceğini söyledi ancak sözünü yerine getiremedi. Borcunu ödemek için bu kez 6 Aralık’a kadar zaman isteyen kadın akıllara durgunluk veren bir plan hazırladı.

KIZININ SOSYAL MEDYASINDA PAYLAŞTI

Borcunu ödememek için sahte bir ölüm planı hazırlayan kadın, kızının Facebook sayfasında kazada hayatını kaybettiğini belirten paylaşımda bulundu.

KEFEN GİYDİ, FOTOĞRAF ÇEKTİ

Paylaşımda, evinin yakınındaki bir köprüde meydana gelen bir kazada öldüğünü ve cenazesinin Endonezya’nın Aceh bölgesinde gömüleceğini söyledi.

Kızının Facebook sayfasındaki resimlerde, kadının kefen içerisindeki fotoğrafları ve bir hastane arabasında ceset torbasının fotoğrafı yer aldı.

SEDYEDEKİ CESET DİKKAT ÇEKTİ

Kadının ‘ölümü’ borcunu bekleyen kişi de dahil pek çok kişi tarafından şüpheli bulundu. Özellikle sedyedeki ceset karesinin bir filmden sahne olduğunun anlaşılmasıyla şüpheler daha da arttı.

KIZI GERÇEĞİ KABUL ETTİ

Daily Star’ın haberine göre kadının kızı Najwa Almira Ginting daha sonra gerçeği kabul etti ve annesinin hala canlı olduğunu ve sadece borcu nedeniyle ölü taklidi yaptığını söyledi. Kızı annesinin bu aldatmaca için affedilmesini istedi.

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