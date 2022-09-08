Dünya liderlerinden Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajları

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla birçok ülkeden taziye mesajları yayınlandı.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısı düzenlediği sırada, Kraliçe 2. Elizabeth’in 96 yaşında öldüğünün açıklanması üzerine taziyelerini bildirdi.

Jean-Pierre, “Dualarımız ve kalplerimiz Kraliçe’nin ailesi ve İngiltere halkıyla. Başkan Joe Biden’ın söyleyeceklerinin önüne geçmek istemem. Önce ondan bir şeyler duyun.” dedi.

ABD ve İngiltere arasındaki bağların her geçen gün güçlendiğini belirten Jean-Pierre, “İngiltere bizim en yakın müttefiklerimizden biri. Tekrar söylüyorum kalbimiz İngiltere ile.” diye konuştu.

Öte yandan Beyaz Saray, Biden’ın bugün Covid-19 konusunda yapmayı planladığı konuşmanın iptal edildiğini duyurdu.

BIDEN’DAN TAZİYE MESAJI

ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden ile ortaklaşa yayımladığı taziye mesajında “Kraliçe 2. Elizabeth bir hükümdardan fazlasıydı. Bir çağı belirledi.” değerlendirmesini yaptı.

2. Elizabeth’in 70 yıl tahtta kaldığını ve bir tarihe tanıklık ettiğini hatırlatan Biden, Kraliçe’nin, tüm hayatını hizmete adadığının altını çizdi.

Biden, eşi Prens Philip’in de desteğiyle Kraliçe 2. Elizabeth’in birçok zorluğa göğüs gerdiğini aktararak “Kraliçe 2. Elizabeth, eşsiz şerefi ve sebatıyla ABD ve İngiltere arasındaki bağları güçlendiren bir devlet kadınıydı. İlişkimizi özelleştirmede bize yardımcı oldu.” ifadelerini kullandı.

Kraliçe 2. Elizabeth ile 1982’deki İngiltere ziyaretinde tanıştığını belirten Biden, son olarak 2021 Haziran’daki İngiltere ziyaretinde Kraliçe 2. Elizabeth’in kendisi ve eşini ağırladığını anlattı.

Biden, Kraliçe 2. Elizabeth’in 14 ABD başkanı gördüğünü ve 11 Eylül saldırılarının ardından ülkenin acısını paylaştığını aktardı.

Kraliçe’nin vefatının ardından tahta oturan Kral 3. Charles ve eşiyle çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirten Biden, şunları kaydetti:

“Bugün dualarımız ve kalplerimiz İngiltere ve Commonwealth halkının yanında. Kraliyet Ailesi’ne en içten taziyelerimiz iletiyoruz. Sadece Kraliçe için değil, ailenin sevgili annesi, büyük annesi ve büyük büyük annesi için de yastayız. Kraliçe’nin mirası İngiltere ve dünya tarihinin sayfalarında yaşayacak.”

Öte yandan eski ABD Başkanları Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump da sosyal medya hesaplarından Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe Elizabeth için sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

* Kraliçe II. Elizabeth'in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum.

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, kalbinin Kraliçe 2. Elizabeth’in ailesi ve sevenleriyle olduğunu belirterek Kraliçe’nin modern dünyanın değişmeyecek değerlerini her zaman gösterdiğini kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Kraliçe Elizabeth’in dünyanın en uzun süre görev yapan devlet başkanı olduğunu, Avrupa’da savaşlara, barışlara, derin dönüşümlere tanıklık ettiğini hatırlattı.

Kraliçe’nin bu değişimlerde yol gösterici olduğunu ifade eden von der Leyen, İngiltere Kraliçesi’nin aynı zamanda sükunetini ve adanmışlığını hiçbir zaman bırakmadığını kaydetti.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ise çok az kişinin Kraliçe Elizabeth gibi dünya tarihini şekillendirdiğini belirtti. Metsola, “Dünya, İngiltere’de ve ötesinde Kraliçe’nin halkı ile yas tutuyor. O gerçekten Büyük Kraliçe Elizabeth’ti. Huzur içinde uyusun.” dedi.

NATO

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kraliçe’nin ölümünden derin üzüntü duyduğunu kaydetti.

Kraliçe Elizabeth’in 70 yıldan fazla süre içinde özverili liderlik ve kamu hizmetinin örneği olduğunu dile getiren Stoltenberg, Kraliyet Ailesi, NATO müttefikleri İngiltere ve Kanada ile İngiliz Milletler Topluluğu halkına başsağlığı diledi.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth’in 70 yıla aşkındır İngiliz ulusunun devamlılığını ve birliğini temsil ettiğini belirtti.

Macron,”Onu, Fransa’nın dostu, ülkesine ve asrına iz bırakan iyi kalpli bir kraliçe olarak hatırlıyorum.” ifadesini kullandı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kraliçe 2. Elizabeth’in anısına Eyfel Kulesi’nin ışıklarının bu gece söndürüleceğini açıkladı.

ALMANYA

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı. Steinmeier Instagram’dan yayınladığı mesajda, Kraliçe’nin vefatı dolayısıyla İngiliz Kraliyet Ailesi’ne en derin taziyelerini iletti.

Almanya Cumhurbaşkanı, “Sadece Birleşik Krallık’ta değil, tüm dünyada büyük saygı ve itibar görüyordu. Almanya da Majesteleri’nin yasını tuttu. Bugün milyonlarca Alman, Birleşik Krallık halkıyla yas ve yürekten sempati duygularıyla birbirine bağlı hissediyor. Onun engin deneyimi ve görevini örnek bir şekilde yerine getirmesi yaşayan hafızamızda kalacaktır. Onun ölümü derin bir yaradır, bir dönemin sonudur.” ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise ülkesinin, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’e minnettar kalacağını belirtti.

Baerbock Twitter’dan, “Neredeyse 100 yıl boyunca ülkesi için bir güç ve güven kaynağı olan Kraliçe 2. Elizabeth’in yasını İngiliz dostlarımızla birlikte tutuyoruz. Almanya, İkinci Dünya Savaşı’nın dehşetinden sonra bize el uzattığı için ona sonsuza kadar minnettar kalacaktır.” paylaşımında bulundu.

İSPANYA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Sanchez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu’nun tüm kraliyet ailesine, hükümetine ve vatandaşlarına başsağlığı diliyorum. Dünya çapında önemli bir figür, İngiliz ve Avrupa tarihinin tanığı ve yazarı.” ifadelerini kullandı.

İTALYA

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ise yayınladığı mesajda, şunları kaydetti:

“Olağanüstü öneme sahip bir figür tarihteki yerini aldı. İngiliz Milletler Topluluğu ailesine ve İngiliz vatandaşlarının hizmetine adadığı uzun hükümdarlık yaşamı boyunca her şeyden önce yetkili bilgeliği ve çok yüksek bir sorumluluk duygusuna sahip olmasıyla hatırlanacaktır.”

İSVİÇRE

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Kraliçe Elizabeth'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı paylaştı.

Cassis, “Kraliçe II. Elizabeth'in vefatından derin üzüntü duydum. Federal Konsey ve İsviçre adına Kraliyet Ailesine en içten taziye dileklerimi iletiyorum. Güçlü ve istikrarlı liderliğe sahip bir kadın olarak anılacak.” değerlendirmesini yaptı.

FİNLANDİYA

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth’in vefatı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek onun 70 yıllık saltanatında tarihe tanıklık edip şekillendirdiğini kaydetti.

Niinistö, “(Kraliçe 2. Elizabeth’in) Görev bilinci ve göreve bağlılığı hepimize örnek. Kraliyet ailesi ve Birleşik Krallık halkına en derin başsağlığı dileklerimi sunarım.” dedi,

NORVEÇ

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kraliçe Elizabeth’in başarılarının üç kuşağa yayıldığı ve dünya genelinde hatırlanacağını belirtti.

Huitfeldt, mesajında, “Kraliyet Ailesi’ne, Birleşik Krallık halkına ve İngiliz Milletler Topluluğu’na en içten taziyelerimi sunuyorum.” ifadesine yer verdi.

HİNDİSTAN

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth’in gözü pek biri olarak hatırlanacağını belirterek “Milletine ve halkına ilham veren bir liderlik yaptı. Sosyal hayatta haysiyet ve dürüstlüğün simgesi oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Modi, Kraliyet ailesi ve İngiltere halkına taziye dileklerini sunduğunu bildirdi. (AA)

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