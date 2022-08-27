Dünyada bir ilk: Hidrojenle çalışan ilk yolcu treni seferlere başladı

Almanya, çevre dostu anlayışla geliştirdiği yeni treniyle seferlere başladı. Aşağı Saksonya sakinleri, artık dünyanın ilk hidrojenle çalışan trenini kullanabilecekler.

Sozcu.com.tr

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Sürdürülebilir mobilite firması Alstom ile gerçekleşen projede yüzde 100 hidrojenle çalışan trenler yalnızca buhar ve yoğunlaştırılmış su üretiyor ve alışılagelmiş trenlerden çok daha sessiz. Herhangi bir sorun olmaması halinde hidrojenle çalışan araçların, hattaki mevcut 15 dizel trenin kademeli olarak yerini alması planlanıyor.

Trenlerin günde yalnızca bir kez yakıt alması gerekiyor ve sadece bir hidrojen deposuyla 1.000 km’ye kadar seyahat edilebiliyor.

Alstom CEO’su Henri Poupart-Lafarge, “Sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için en önemli hedeflerden biri emisyonsuz mobilite. Dünyanın ilk hidrojen treni olan Coradia iLint, en son teknoloji ile birlikte yeşil hareketliliğe olan bağlılığımızı gösteriyor. Bu teknolojiyi bir dünya prömiyerinin parçası olarak seri işletime almaktan gurur duyuyoruz” diyerek trenlerin çevre dostu oluşunu vurguluyor.

Hidrojenli tren kullanımı, Almanya’nın Frankfurt şehri, İtalya’nın Lombardiya bölgesi ve dört farklı Fransız bölgesi için de plalanıyor.

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