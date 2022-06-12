Dünyada bir ilk… O ülkede her sigaranın üzerine yazılı uyarı geliyor

Kanada, dünyada her sigaraya bir uyarı basılmasını zorunlu kılan ilk ülke olmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Kanada’nın bu hamlesi, tütün paketlerindeki fotoğraflı uyarıların etkisini kaybettiği endişesine dayanıyor.

Guardian’ın haberine göre, Kanada Akıl Sağlığı ve Bağımlılıklar Bakanı Carolyn Bennett konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, “Bu mesajların etkilerini kaybetmiş olabileceğinden endişe ediyoruz.”

“Tek tek tütün ürünlerine sağlık uyarıları eklemek, bu temel mesajlar, sosyal durumlarda genellikle birer birer sigaraya erişen gençler de dahil olmak üzere, bir paket üzerinde yazılı olan bilgilerden kaçınan insanlara ulaşmasını sağlamaya yardımcı olacaktır” dedi.

Önerilen değişiklik için bir istişare dönemi cumartesi günü başlayacak ve hükümet, değişikliklerin 2023’ün ikinci yarısında yürürlüğe girmesini öngördü.

Sigaraların üzerinde yazılı olacak mesaj önerisinin ise “Her nefeste zehir” olduğu belirtildi.

SİGARA İÇME ORANLARI DÜŞÜYOR

Kanada, 2000’lerin başlangıcından bu yana fotoğraf uyarılarını zorunlu kıldı, ancak görüntüler on yıl içinde güncellenmedi.

Kanada Kanser Derneği’nde kıdemli bir analist olan Rob Cunningham, doğrudan sigaraların üzerine basılan uyarıların, tıpkı paket uyarıları gibi uluslararası alanda popüler hale gelmesini umduğunu söyledi.



Ülkede, sigara içme oranları yıllar içinde istikrarlı bir şekilde düşüyor. Geçen ay yayınlanan Kanada İstatistikleri’nin en son verileri, Kanadalıların %10’unun düzenli olarak sigara içtiğini bildirdiğini gösteriyor. Hükümet bu oranı 2035 yılına kadar yarıya indirmeyi hedefliyor.

StatCan, 20 yaş ve üstü Kanadalıların %11’inin halen sigara içtiğini, buna karşın 15 ila 19 yaş arasındaki kişilerin sadece %4’ünün sigara içtiğini belirtti.

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