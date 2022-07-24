Dünyanın en genç seri katili: 8 yaşında 3 kişiyi öldürüp kaçtı

Dünya 1998 yılında doğan bir seri katilin akıbetini konuşuyor.

Sozcu.com.tr

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İngiliz medyası 1998 yılında dünyaya gelen ve “dünyanın en genç seri katili” olarak tanınan Amarjeet Sada ile ilgili kapsamlı bir haber hazırladı. Hindistan’da doğan ve en küçüğü 6 aylık olmak üzere 3 kişiyi öldüren Sada’nın hikayesi ise korku ve şaşkınlık yaratıyor.

Hindistan’da yaşayan ve 8 yaşında 3 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden ve “acı vermekten hoşlanıyorum” diyen Sada’nın kurbanlarından ikisi ise aile ferdiydi. İngiliz Daily Mirror gazetesi, “Dünyanın en genç seri katili” olarak tanıttığı Sada’nın 2006’da 6 yaşındaki kuzenini öldürdüğünü ve 8 aylık kız kardeşini de daha sonra öldürdüğünü yazdı.

Sada’nın amcasının o dönemde, “Ailesi olarak cinayetleri biliyorduk fakat bu bir aile içi mesele olduğu için polise gitmedik” dedi. Sada’nın 3’üncü ve en genç kurbanının ise aynı mahallede yaşayan arkadaşı Kushboo olduğu belirtildi.

Bebeğini bulamayan acılı anne daha sonra çocuğunun cansız bedenini bulurken gözaltına alınan Sada da cinayeti itiraf etmişti. İngiliz The Sun gazetesi de o dönem Sada ile konuşan psikologların raporuna yer verdi. Raporda, “Sada, insanlara zarar vermekten ve yaralamaktan hoşlanan bir sadist” ifadesinin yazdığı kaydedildi.

Hindistan’da yasalar gereği reşit olmayanlara hapis cezası ya da idam cezası verilmediğini hatırlatan İngiliz medyası Sada’nın bakım evlerinde kaldığını yazdı. Fakat 2016’da Sada’nın Bihar’daki Munger kasabasında bulunan bakım evinden serbest bırakıldığı ve o zamandan beri nerede olduğunun bilinmediği de belirtildi.

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