Dünyanın en riski ülkeleri açıklandı: Türkiye’nin yeri dikkat çekti

Küresel Risk Değerlendirme raporunda bu yılın en tehlikeli ülkeleri sıralamasında Türkiye de yer aldı. Türkiye'nin birlikte derecelendirildiği ülkeler ise dikkat çekti.

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Her yıl güncellenen Küresel Risk Değerlendirme raporuna göre dünyanın ziyaret edilmesi en tehlikeli ülkeleri açıklandı.

Seyahat riski konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Global Guardian tarafından derlenen verilere göre, seyahat edilmesi en riskli ülkeler belirlendi. Buna göre, ülkeler, farklı gruplara ayrıldı. Çatışmalar ve politik gerilimlerin yanı sıra “jeopolitik riskler” de hesaba katıldı.

Küresel Risk Değerlendirme raporuna göre, en riskli ülkeler Ukrayna, Pakistan, Libya, Suriye, Somali, Yemen, Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Burkina Faso olarak açıklandı.

TÜRKİYE’NİN YERİ DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye, Tayland, Hindistan ve Filipinler “orta riskli” ülkeler arasında yer alması. Türkiye’nin Hindistan ve Tayland gibi ülkelerle bir tutulması dikkat çekti.

Popüler tatil beldesi Meksika, popüler turistik bölgeler de dahil olmak üzere kartellerin de içerisinde bulunduğu şiddet olayları nedeniyle ‘yüksek riskli’ ülkeler arasında yer aldı.

NELERE BAKILIYOR?

Endeks, siyasi istikrarları, komşu ülke ilişkileri, mülteci sayısı, nükleer silahlar, iç ve dış çatışmalar, askeri harcamalar, hapisteki suçlu oranları ve “suçluluk algıları” ile ilgili verileri analiz ederek 163 ülke arasında hazırlandı.

Raporda aynı zamanda, “düşük riskli” olarak tanımlanan ülkeler de yer aldı. Ziyaret edilecek en güvenli ülkelerden bazıları Almanya, Polonya, Norveç, İrlanda Cumhuriyeti, Litvanya, Letonya, Estonya, Japonya ve Kanada olarak açıklandı.

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