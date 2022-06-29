Dünyanın en sinirli ülkeleri açıklandı: Türkiye ikinci sırada

ABD merkezli global düzeyde araştırmalar yapan anket şirketi Gallup, dünyanın en sinirli ülkelerini sıraladı. Buna göre, Türkiye ikinci sırada yer aldı.

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Global araştırma şirketi Gallup, ‘Global Emotions’ raporunu yayınladı. Raporda, dünyanın en sinirli ülkelerinin hangileri olduğu açıklandı. Buna göre, geçtiğimiz yıl üçüncü sırada olan Lübnan ilk sıraya yerleşirken, Türkiye de ikinci sırada yer alarak zirveyi zorladı.

Dünyanın en sinirli ülkeleri sıralamasında Türkiye’yi sırasıyla, Ermenistan, Irak, Afganistan, Ürdün, Mali ve Sierra Leona takip etti.

Lübnan’da halkın yüzde 49’u kendisini ‘sinirli’ olarak tanımlarken, bu oran Türkiye’de yüzde 48 oldu. Yani halkın neredeyse yarısının sinirli olduğu belirlendi.

Pozitif duygularla ilgili yapılan araştırmanın sonuçlarında ise birinci sırada 82 puanla El Salvador yer aldı. Yani El Salvador, en pozitif ve mutlu ülke seçildi.

Raporu yorumlayan uzmanlar, devam eden sosyo-ekonomik kriz ve paraların sert değer kaybı karşısında bu sonuçların ‘beklendiğini’ açıkladı.

Gallup tarafından yayınlanan raporda, Lübnan’daki insanların yüzde 49’unun ankete ‘öfkeli’ olduğunu söylediği yer alırken, yıllar süren ekonomik çalkantı, yüksek enflasyonun ardından 2020’de Beyrut limanında meydana gelen büyük patlamanın da bu öfkeyi körüklediği öne sürüldü.

Gallup, Türkiye için ise şu ifadelerde bulundu: “Ukrayna’daki savaştan önce bile enflasyonla uğraşan ve son dönemde iyice otoriter bir hükümete sahip olan Türkiye’de öfke oldukça yüksekti”

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