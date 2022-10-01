Dünyanın en ünlü seri katillerinden biri tarafından öldürülmüştü: 58 yıllık cinayetin gizemi çözülüyor

İngiltere, 58 yıl önce 12 yaşındayken öldürülen Keith Bennett'in cesedini aramak için yeniden harekete geçti. İngiliz polisi, cesedi bulmanın, dünyanın en korkunç seri katillerinden birinin işlediği cinayetle ilgili sır perdesine de aydınlatacağına inanıyor.

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1964’te İngiltere’yi işlediği çocuk cinayetleriyle şoke eden katil Ian Brady, dünyanın en korkunç seri katilleri arasında gösterilmeye devam ediyor.

1960’lı yıllarda 18 aylık bir süre içinde Brady ve suç ortağı Myra Hindley, İngiltere’nin kuzeybatısında beş çocuğu kaçırarak öldürmüştü. Çocuklardan üçünün cesedi boş bir arazide gömülmüş olarak bulunurken, diğerleri hiçbir zaman bulunamamış ve suç dünyasının önemli gizemlerinden biri olarak kalmıştı.

İşlenen cinayetlerin detayları ve Brady’nin suç ortağının bir kadın olmasının yanı sıra yakalanmasının ardından görülen davalarda katilin hiç bir pişmanlık göstermemesi tüm ülkeyi şoke etmişti.

İngiltere’yi dehşete sürükleyen ve tarihe “Moors Cinayetleri” olarak geçen korkunç cinayetlerin ortaya çıkması ile Brady ve suç ortağı Hindley yakalandı. İşledikleri seri cinayetlerin ortaya çıkmasıyla ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen çift, o tarihe kadar öldürdükleri 5 çocuktan birinin yerini asla açıklamadı.

POLİS, ADETA BRADY’E YALVARMIŞ

O kişi 12 yaşındaki Keith Bennett’ti. 58 yıl önce Brady ve Hindley tarafından öldürülen Benett’in cesedi hiçbir zaman bulunamadı. Öyle ki, Ian Brady ölüm döşeğindeyken polis 12 yaşındaki Keith Bennett’in cesedine ne olduğunu öğrenmek için adeta katile yalvardı. Ancak işe yaramadı.

Suç dünyasının en büyük gizemlerinden biri kabul edilen ve 58 yıldır bulunmayan Benett’in ölümü ise geçtiğimiz günlerde İngiliz polisinin bir kafatası bulmasının ardından yeniden gündeme geldi. İngiltere’de polis, Benett’in cesedini bulmak için Manchester yakınlarındaki Saddleworth Moor’da kazı çalışmaları başlattı. Polis, insan kalıntılarının bulunup bulunmadığını doğrulamak için çok erken olduğunu söylerken, ailenin durumla ilgili bilgilendirildiğini söyledi.

AİLESİ AÇIKLAMA YAPTI

Moors cinayeti kurbanı Keith Bennett’in ailesi dün gece, cesedinin sonunda bulunmasını umduklarını söyledi.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan uzmanlar, Brady’nin bir gamalı haç şeklini yaratmak istediği için kurbanlarını nereye gömeceğini titizlikle planladığına inandıklarını söyledi. Nazizm takıntısı olan Brady, Hitler’e düşkünlüğü ve İkinci Dünya Savaşı ile ilgili yaptığı araştırmalarla da biliniyordu. Uzmanlar, Bennett’in cesedinin de diğer kurbanların bulunduğu alanda ‘gamalı haç oluşturacak şekilde’ gömülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

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