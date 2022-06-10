Eczacıbaşı yöneticilerini taşıyan helikopter kayboldu

İtalya’nın Lucca kentinden kalkan Eczacıbaşı yöneticilerini taşıyan helikopterin kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu açıklandı.

Sozcu.com.tr

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İtalya'nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı’ndan kalkan Agusta Koala AW119 tipi helikopterin radarda kaybolduğu bildirildi. Helikopterin Modena kentinde bulunan Pavullo nel Frignano Havaalanı’na uçtuğu belirtilerek, kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra Helikopter ile iletişimin kesildiği açıklandı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, helikopterde bulunan yolculardan 4'ünün Türk, 2'sinin Lübnan vatandaşı olduğu ifade edilmişti.

Bugün ise Eczacıbaşı tarafından yapılan açıklamada, helikopterde bulunan Türk yolcuların, şirketin üst düzey yöneticileri olduğu belirtildi. Firma tarafından yapılan açıklamada, “Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının sabah saatleriyle birlikte yeniden başladığı açıklandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve İtalya’da görevli diplomatların da konuyla ilgili olarak İtalya’daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçtiği belirtildi.

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