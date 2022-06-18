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Ege’deki Evia Adası’nda yangın çıktı! Bazı köyler boşaltılıyor

Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki Evia Adası’nda çıkan orman yangını kabus dolu anlar yaşattı. Bazı köylerin ve mahallelerin boşaltılmaya başlandığı belirtildi.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 19:52 - 18 Haziran 2022 Güncellenme:
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Yunanistan'ın Ege'deki Evia Adası'nda bugün saat 16.00 sıralarında tarım alanlarında başlayan yangının şiddetli rüzgarın etkisi ile ormanlık alana yayılarak hızla büyüdüğü belirtildi.

9 uçak, 4 helikopter, 21 arazöz, 85 itfaiye eri ve iş makinelerinin müdahale ettiği yangının Kremastos Köyü'ne yaklaşması üzerine köyün tedbir amacıyla tahliye edildiği, bazı dış mahallelerdeki ev ve iş yerlerinin boşaltıldığı belirtildi.

Evia ve Atina kentinde yangını önlemek amacıyla takviye ekipler gönderildiği belirtilirken bölgedeki şiddetli rüzgarların sık sık yön değiştirmesi nedeni ile müdahalenin güçlükle yapılabildiği bildirildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların telefonlarına yangın bölgesinden uzaklaşılması ve resmi görevlilerin talimatlarına uyulması yönünde uyarıcı mesajlar gönderildiği öğrenildi.

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