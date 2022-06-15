Ekonomik krize çare bakandan geldi: Az çay için

Dünyada çay tüketiminin en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Pakistan'da hükümet, ekonomik krize çözüm olarak halka “Daha az çay için” çağrısı yaptı.

Sozcu.com.tr

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Pakistan’da hükümet, ekonomik krizin etkisini azaltmak için halka “Daha az çay için” çağrısı yaptı. Kalkınma Bakanı İhsan İkbal, “Halkımıza günlük çay tüketimini bir ya da iki bardağa düşürmeleri çağrısı yapıyorum çünkü çayı borçla alıyoruz” dedi.

Dünyanın en büyük çay ithalatçılarından biri olan Pakistan, geçen yıl çay için 600 milyon dolardan fazla para ödedi. Ülkede döviz rezervlerinin hızla azalması, çay alımının azalacağı yönünde de endişeye yol açıyor.

Pakistan hükümeti IMF ile kurtarma paketi için 2019’da anlaşmaya varmış ancak daha sonra plan askıya alınmıştı.

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