Elon Musk, Twitter’ı boykot çağrısı yapan STK’lara meydan okudu: Bunları kim finanse ediyor?

Elon Musk’ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın almasıyla ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. 26 STK'nın yayınladıkları açık mektupla Twitter’a reklam veren kurumlara yaptığı boykot çağrısına Musk’tan yanıt gecikmedi. Elon Musk, “Bu örgütleri kim finanse ediyor?” diye sorarken İngiliz basını da imzacı grupların bir kısmının George Soros tarafından finanse edildiğini yazdı.

Sozcu.com.tr

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Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasına tepki gösterdiği açık mektup tartışma yaratırken Musk'tan da yanıt gecikmedi.

Aralarında Media Matters, Access Now ve Ultraviolet gibi medyada bağımsızlığı savunan örgütlerin olduğu 20'den fazla STK, imzaladıkları açık mektupta reklam veren şirketlere seslenerek “Markanız nefreti, aşırılığı, sağlıkta yanlış bilgiyi ve komplo teorilerini güçlendiren bir platformla birlik olma riski altında” ifadelerini kullandı. Musk'ın Twitter'ı yönetmesinin kamu güvenliğini tehdit ettiği belirtilen mektupta, Twitter'a reklam veren kurumlara, platform bir yanlış bilgi kaynağına dönüşürse platformu boykot etmeleri çağrısı yapıldı.

Musk'ın ifade özgürlüğü gerekçesiyle Twitter'daki içeriklere fazla müdahale edilmeyeceği ve hesapların engellenmeyeceği yönündeki açıklamaları, sosyal medya devinin geleceğine dair tartışma yaratıyor. Twitter gelirinin büyük kısmını reklamlardan elde ediyor ve bir boykot şirkete büyük darbe vurabilir.

“ARKALARINDA SOROS VAR”

Elon Musk, açık mektuba Twitter'da verdiği yanıtta, bu grupların arkasında kimin olduğunu sordu. Musk, “Bilgiye erişiminizi kontrol etmek isteyen bu örgütleri kim finanse ediyor? Araştıralım… Güneş ışığı en iyi dezenfektandır” diye yazdı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, imzacı grupların spekülatör George Soros ile eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a yakın isimler tarafından finanse edildiğini belirtti. ABD’de Cumhuriyetçilere yakın haber sitesi New York Post da, haberinde “Liberaller Musk'un Donald Trump ve diğer önemli muhafazakarlara izin vermesinden korkuyor” yorumuna yer verdi.

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