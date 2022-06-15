Elon Musk’ın ABD başkanlık seçimlerinde destekleyeceği isim takipçilerini şaşırttı

Son dönemde ABD’de Cumhuriyetçilere destek açıklamalarıyla dikkat çeken Elon Musk, 2024 başkanlık seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Tesla'nın sahibi Elon Musk, 2024'te ABD'de düzenlenecek başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis'e oy vereceğini açıklayarak Twitter'daki takipçilerini şaşırttı.

Seçimlerde kime oy vereceği sorusuna Musk, kısaca “DeSantis” yanıtını verdi. Teksas'taki Kongre seçimlerinde ilk defa Cumhuriyetçi Parti'ye oy verdiğini söyleyen Elon Musk, geçen ay yaptığı açıklamada da bundan böyle ABD’de Demokrat Parti’ye değil Cumhuriyetçilere oy vereceğini belirtmişti. Musk, paylaştığı tweet’te “Geçmişte Demokratlara oy verdim çünkü (çoğunlukla) iyilik partisiydi. Ama şimdi bölünme ve nefret partisine dönüştüler. O yüzden artık onlara oy veremem ve oyumu Cumhuriyetçilere vereceğim. Şimdi bana karşı kirli kampanyalarını izleyin” ifadelerini kullanmıştı.

Florida Valisi Ron DeSantis, Cumhuriyetçi Parti'de başkanlık yarışının favorileri arasında ancak adaylığını henüz açıklamadı. Parti içinde martta yapılan bir ankette, DeSantis'in eski Başkan Donald Trump'ın yardımcısı olarak yarışa katılmasına büyük destek çıkmıştı.

MUSK, CUMHURİYETÇİLER ARASINDA POPÜLER BİR İSİM OLDU

Elon Musk, daha önce Twitter’da paylaştığı mesajlarda Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden’ı eleştirerek “Birçok şeyi yapmıyor” demişti.

Biden’ın Tesla’nın elektrikli araç sektöründeki önemini görmezden geldiğini söyleyen Musk, milyarderlere verginin artırılmasını savunan Demokrat Kongre üyelerine de sert eleştiriler yöneltmişti. Musk, bu çıkışlarıyla son dönemde Cumhuriyetçiler arasında popülaritesini artırdı.

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