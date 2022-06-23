En yaşanılası kentler seçildi: Zirve el değiştirdi

Economist Intelligence Unit'in her yıl hazırladığı Küresel Yaşam Endeksi'nin güncellenmiş hali kamuoyu ile paylaşıldı. Listede zirvenin el değiştirmesi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Economist Intelligence Unit her yıl hazırladığı, “En yaşanılası şehirler” listesinin güncel halini tamamlayarak yayınladı. Bazı kıstaslara göre yaşam kalitesinin en yüksek ve en düşük olduğu listede ilk 10 sırada Avrupa, Kanada, Japonya ve Avustralya’dan şehirler yer aldı.

Sıralamada uzun yıllardır zirvede olan Danimarka’nın başkenti Kopenhag bu yıl ikinci sıraya gerilerken, birinciliği ise Avusturya’nın başkenti Viyana aldı. Viyana, yüksek sağlık desteği ile birinci olurken, listenin son sıralarında ise Libya, Nijerya ve Suriye’den şehirler yer aldı.

EN YAŞANILASI ŞEHİRLER

1- Viyana

2- Kopenhag

3- Zürih

4- Calgary

5- Vancouver

6- Cenevre

7- Frankfurt

8- Toronto

9- Amsterdam

10- Osaka

10- Melbourne

Listenin son 3 sırasında ise şu şehirler yer aldı:

170- Trablus

171- Lagos

172- Şam

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