Erdoğan ‘Herkesin altında arabası var’ demişti! Avrupa sonuncusu çıktık

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “Herkesin altında arabası var maşallah” sözlerine üzerine, Avrupa İstatistik Ofisi’nin motorizasyon verilerini paylaştı. Türkiye'nin sonuncu sırada olduğuna dikkat çeken Öztrak, "AB'de her 1000 kişiye düşen araç sayısı 560, Türkiye'de her 1000 kişiye araç sayısı 157. Avrupa'da sonuncuyuz" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Herkesin altında arabası var maşallah” sözleri üzerine Avrupa İstatistik Ofisi'nden veriler paylaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin 2020 yılını kapsayan motorizasyon oranı verilerini paylaşan Öztrak, şu ifadelere yer verdi:

* Erdoğan’ın ‘Herkesin altında maşallah arabası da var, iftihar ediyoruz’ adlı çalışması. AB’de her 1000 kişiye düşen araç sayısı 560, Türkiye’de her 1000 kişiye araç sayısı 157. Avrupa’da sonuncuyuz. Hep diyoruz: Saraydakiler; Milletin halini görmüyor, Milletin halini bilmiyor.

KILIÇDAROĞLU: HALKIN RAĞBET GÖSTERDİĞİ ARAÇ SEGMENTLERİNDE ÖTV’Yİ ÇİZECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu:

* Türkiye’de bir araç alırken, dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV’yi ödüyoruz. Yetmiyor. Aracın bedeliyle birlikte bu verginin de vergisi olarak alınan yüzde 18 KDV ödüyoruz. Üstüne gümrük vergisi ödüyoruz. Üstüne motorlu taşıtlar vergisi ödüyoruz…

* Almanya’da 15 bin avro olan sıfır bir aracın fiyatı, bizde vergilerle 500 bin lirayı aşıyor. Benim milletim Almanya’daki otomobilin tam iki katını ödüyor. Nüfusumuzun yüzde 95’inin sıfır araç alma ihtimali artık kalmadı.

Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında ilk yapılacak işlerden birinin 1.6 motor otomobillerde, vergileri bugünün yaklaşık dörtte biri oranına indirmek olacağını açıklamıştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, vatandaşa seslenerek, “Bizler iktidara gelinceye kadar, araba alımını öteleyin. Araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV’yi çizeceğiz. ÖTV’yi de lüks araç alanlara uygulayacağız” demişti.

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