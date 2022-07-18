Erdoğan İran’a gidiyor, Reisi ve Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ve yarın İran'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşecek.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18-19 Temmuz tarihinde İran’ın başkenti Tahran’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan, yarın İran’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile üçlü zirvede bir araya gelecek, hem de Putin’le ikili görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan dün yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı Erdoğan ve Reisi’nin başkanlıklarında 19 Temmuz’da düzenlenecek. Toplantılarda iki ülke ilişkileri, ikili işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Erdoğan ve Putin’in katılımıyla 19 Temmuz’da Suriye konulu üçlü zirve toplantısı da gerçekleştirilecek.

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