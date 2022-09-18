Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta İsrail Başbakanı Yair Lapid ile de görüşecek.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti. İsrail başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Yair Lapid ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’ta bir araya geleceği duyuruldu.

Çeşitli temaslara bulunacak olan Erdoğan, 20 Eylül'de Genel Kurul'a hitap edecek. Lapid’in Erdoğan’ın yanı sıra İngiltere Başbakanı Liz Truss, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüşmesi bekleniyor.

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