Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü

Erdoğan, son dönemde kriz yaşadığı İsveç'in Başbakanı Magdalena Andersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede, Türkiyenin NATOnun açık kapı politikasına bugüne kadar hep tam destek verdiğini belirterek, ittifak içinde hem üye ülkelerin güvenliği hem de kolektif güvenlik açısından dayanışmanın esas bir değer olduğuna işaret etti.

Türkiye’nin, İsveçin terör örgütü PKK/YPG/PYD güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarından rahatsızlık duyduğunu uzun zamandır dikkate getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ terör örgütünün İsveç’teki mevcudiyet ve faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkati çekti.

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