Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itiraz etmişti: Avrupa’dan bu sözlere yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine dair, "veto ederiz" sinyali vermesi Avrupa'da gündem oldu. NATO Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısı için Berlin'de bulunan birçok ülkenin Dışişleri Bakanları Erdoğan'ın bu sözleriyle ilgili konuştu, İskandinav ülkelerine destek mesajı verdi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine dair, “veto ederiz” sinyali vermesi Avrupa’da gündem oldu. NATO’ya üye ülkelerden bazı Dışişleri Bakanları, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın batı savunma ittifakına katılımına karşı çıkma konusundaki fikrini değiştireceğinden umutlu olduklarını dile getirdi.

Erdoğan, Cuma günü cami çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılacağına yönelik açıklamasına ilişkin, “Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz” ifadesini kullanmıştı.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan ülkelerden biri Romanya oldu. Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, bugün Berlin’de NATO toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın sözlerini değerlendirdi. Aurescu, “Bu durumun üç ülke arasında doğrudan diyalog yoluyla çözüleceğini umuyoruz.” dedi. Aurescu, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında hali hazırda temasların sürdüğünü vurgularken, “Türkiye’nin endişelerini çok iyi anlıyorum. Ama ivme kaybetmemeliyiz . . . özellikle mevcut bağlamda” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN PES EDECEĞİNDEN EMİNİM’

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da Türkiye’nin pes edeceğinden ‘kendinden emin olduğu kadar emin olduğunu belirtirken, ‘Ama tabii Türkiye bazen zor bir ülke olabiliyor.” dedi.

NATO Dışişleri Bakanları Pazar günü Ukrayna’daki savaşı ve Kiev’deki yetkililere yardımı nasıl hızlandırabileceklerini tartışmak üzere bugün Berlin’de bir araya gelecek. NATO’nun Ukrayna savaşındaki siyasi ve askeri görevlerini tartışacak.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da toplantı öncesi yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya dahil edilmesinde gecikme olmaması gerektiğini söyledi. Benzer bir açıklama ise Kanada’dan geldi. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, ittifakın birlik yakalama şansının (Türkiye’yi kast ederek) diğer ikili meselelerden daha önemli olduğunu belirtti.

ERDOĞAN İTİRAZ ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul’da konuyla ilgili olarak, “Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın, NATO'yu arkasına alarak Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz” demiş İsveç’in NATO üyeliğine dair, “veto ederiz” sinyali vermişti.

Erdoğan, itirazına neden olan İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK’ya desteğini göstermişti. Erdoğan, İskandinav ülkelerinin “terör örgütleri için bir nevi misafirhane” olduğunu da söyledi.

Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımı Avrupa’da son derece mutlulukla karşılanırken ve Avrupa’dan İskandinav ülkelerine destek açıklamaları gelirken, Türkiye benimsediği tutumda yalnız görülüyor…

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’DAN ORTAK GÖRÜŞME

İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanları, üyelik hedeflerini görüşmek üzere dün gece Berlin’de bir akşam yemeğinde NATO’daki meslektaşları ile bir araya geldi.

NATO genel sekreter yardımcısı Mircea Geoană, “NATO müttefiklerinin bu ittifaka üyeliklerine yapıcı ve olumlu bakacağından eminim” dedi. İki ülkeyi, hukukun üstünlüğü konusunda “kusursuz” kayıtlara sahip “canlı demokrasiler” ve “NATO’nun geri kalanıyla çok uyumlu” “güçlü ordular” olarak nitelendirdi.

Baerbock, birçok ülkenin savunma paktına asla katılmak istemediğini, ancak Rusya’nın Ukrayna’daki saldırganlık savaşı tarafından “şimdi NATO’ya yönelmek durumunda kaldıklarını” söyledi.

Alman hükümetinin, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin “hızlı onaylanmasını” sağlayacağını da sözlerine ekledi.

İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğinin kabul edilmesi için 30 üyeden onay alması gerekiyor.

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