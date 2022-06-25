Erdoğan, liderlerle NATO krizini görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsveç’in PKK/PYD/YPG’ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin endişelerini giderecek açılım görmediklerini söyledi.
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de görüştü.
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede İsveç ve Finlandiyanın NATOya üyelik talebine dair konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiyanın terör örgütü PKK/PYD/YPGye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayisi ihracatında Türkiyeye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.