Erdoğan, Meksika’ya gidiyor
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki sene Temmuz ayında Meksika'yı ziyaret edeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temmuz ayında Meksika’ya gideceği açıklandı.
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Erdoğan’ın Temmuz ayı sonunda Meksika’yı ziyaret edeceğini duyurdu.
G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde Meksika’yı temsilen Endonezya’da bulunan Ebrard, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Erdoğan’ın gelişini memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.