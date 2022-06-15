Erdoğan NATO Genel Sekreteriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini veto ederek NATO üyeleri arasında dikkatleri üzerine çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.
Görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusunun ele alındığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik talebi hakkında Türkiye’nin meşru endişelerini giderecek adımların atılması gerektiğini yinelediği duyuruldu.
Yapılan açıklamada, “Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye’nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayii işbirliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı” denildi.