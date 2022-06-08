Erdoğan’dan Yunanistan’a Amerikan üsleri tepkisi: ‘Yemezler, kusura bakmasınlar’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Şu anda 9 tane Amerikan üssü Yunanistan'da kuruldu. Peki bu üsler kime karşı kuruluyor? Verdikleri cevap; Rusya'ya karşı. Bunu yemezler, kusura bakmasınlar. Şu anda elimizdeki rakamlar 400 milyar Avro Yunanistan'ın Avrupa'ya borcu var. Buna rağmen Avrupa ülkeleri, isimlerini vermeyeceğim, ciddi manada Yunanistan'a silah desteği, uçaklar, helikopterler veriyorlar" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Maduro ortak basın toplantısı düzenledi.

“İSVEÇ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN CİRİT ATTIĞI ÜLKE KONUMUNDA”

Erdoğan, toplantıda İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

* Aslında bu konuyla ilgili yanıtlarımı çok verdim. İsveç, Finlandinya ile ilgili heyetler geldi. Buradaki bizim heyetlerle görüşmeler yaptılar.

* Arkadaşlar şunu çok iyi bilmemiz lazım; NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO teröre çanak tutan bir örgüt değildir. Ve şu anda İsveç bildiğiniz gibi PKK/YPD/YPG gibi terör örgütlerinin cirit attığı ülke konumunda.

* Hatta ve hatta bunların kendi parlamentoları içerisinde bile teröristler var. Bu teröristler parlamentoları içerisinde yer aldığı sürece, Stockholm’ün caddelerinde bu terör örgütleri, terör örgütü liderlerinin posterleriyle gösteriler yaptıkları sürece, bunu da İsveç polisinin güvencesinde yaptıkları sürece, İsveç devlet televizyonunda teröristlerin liderlerinin söyleşileri yayınlandığı sürece biz bunlara ‘buyurun, devam edin’ diyemeyiz, ‘Buyrun NATO’ya girin’ diyemeyiz.

YUNANİSTAN’A TEPKİ

* Aynı şey Finlandiya için de geçerli. Maalesef Finlandiya bunun benzeri yapılanmanın içerisindedir. NATO noktasında bizim geçmişte Yunanistan’la, Fransa ile yaşadıklarımızı şimdi bunlarla yaşamak istemiyoruz.

* İşte buyurun Yunanistan NATO’dan çıktı, girişine bizden öncekiler yol verdi. Fransa tekrar girdi.

* Şu anda 9 tane Amerikan üssü Yunanistan’da kuruldu. Peki bu üsler kime karşı kuruluyor? Verdikleri cevap; Rusya’ya karşı. Bunu yemezler, kusura bakmasınlar.

* Şu anda elimizdeki rakamlar 400 milyar Avro Yunanistan’ın Avrupa’ya borcu var. Buna rağmen Avrupa ülkeleri, isimlerini vermeyeceğim, ciddi manada Yunanistan’a silah desteği, uçaklar, helikopterler veriyorlar.

“AMERİKA’NIN DESTEĞİ VAR”

* Aynı şekilde Amerika’nın desteği var. Kime karşı? Geçenlerde benimle yaptığı yemekli çalışma görüşmesinde ‘biz artık aramıza başkalarını sokmayalım, ikimiz bütün görüşmeleri yapalım, üçüncü ülkeler aramızda olmasın’ demesine rağmen, görüşmemizden 2-3 hafta sonra Amerika’da gidip senatoda yaptığı açıklamalarla sanki biz bu görüşmeleri yapmamışız gibi orada maalesef Türkiye’nin menfaatları aleyhinde konuşmalar yaptı.

* Davos’ta benzer şeyleri yaptı. Kusura bakmasınlar biz şahsiyetli siyasetten yanayız. Şahsiyet yoksunu siyasete Türkiye olarak evet demiyoruz.

Maduro ise açıklamasında “Dünyayı jeopolitik olarak değerlendirince Türkiye çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye’nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var” şeklinde konuştu.

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