Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin daveti üzerine geldiği İran'ın başkenti Tahran'daki temaslarını sürdürüyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana formatında 7. Üçlü Zirve’ye katılmak üzere Tahran'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, “Karadeniz üzerinden tahıl ihracatına yönelik çabalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Tüm sorunlar henüz çözülmedi ancak bir hareket olduğu gerçeği olumlu” dedi.

PUTİN, REİSİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. Görüşmede söz alarak Putin'e hitap eden Reisi şöyle konuştu:

* Astana formatında ikili ve üçlü görüşmeler için buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Suriye konusuna hakim ve kapsamlı bir deneyime sahibiz. Bölgemizin bu deneyimden ve işbirliğimizden dolayı daha güvenli hale geldiğini düşünüyorum.

* Diğer ülkeler sadece terörle mücadele ediyormuş gibi davranıyor. Ancak ilişkilerimiz ve terörle mücadeledeki işbirliğimiz kendimiz için belirlediğimiz hedeflere ulaşabileceğimizi kanıtladı. Bence bu, bölgemizdeki güvenlik seviyesinin iyileştirilmesi açısından çok değerli ve iyi bir deneyim.

Reisi'nin ardından açıklamalarda bulunan Putin ise, “Ülkelerimiz arasındaki ticari büyüme rakamlarıyla gurur duyabiliriz. Uluslararası güvenlik konusundaki işbirliğimizi güçlendirerek Suriye krizinin çözümüne önemli katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN, HAMANEY İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede açıklamalarda bulunan Erdoğan, Suriye'de terör örgütlerine Almanya, İngiltere ve Fransa gibi batılı ülkeler tarafından askeri yardımlar yapıldığını söyledi.

Erdoğan, “Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda tavrımız çok açık ve nettir. Suriye'den istediğimiz siyasi süreci başlatması. Astana üçlü zirvesinde Suriye konusunu görüşeceğiz ve bu konuyu ayrıntılı olarak ele alacağız. Umut ediyorum sonuç alabiliriz” dedi.

“TÜRKİYE’NİN SINIR GÜVENLİĞİ BİZİM DE GÜVENLİĞİMİZDİR”

Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri bir operasyonun terör örgütlerine fayda sağlayacağını belirten Hamaney, “Suriye'nin toprak bütünlüğüne önem veriyoruz. Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri bir operasyon hem Türkiye'nin hem de Suriye'nin zararına ve terör örgütlerinin faydasına olacaktır” dedi.

Türkiye'nin güvenliğini kendi güvenlikleri olarak gördüklerini belirten Hamaney, “Kesinlikle Türkiye'ye terör örgütleri ile mücadelede destek vereceğiz. Türkiye'nin sınır güvenliği bizim de güvenliğimizdir. Aynı şekilde siz de Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğiniz olarak görün. Suriye sorunu ancak diplomasi yoluyla çözülebilir. İran, Türkiye, Rusya ve Suriye görüşerek bu sorunu sonlandırmalıdır” şeklinde konuştu.

Ermenistan işgalinde bulunan Karabağ'ın Azerbaycan tarafından özgürleştirilmesinden memnun olduklarını belirten Hamaney, “Karabağ'ın özgürleşmesinden memnunuz ancak Ermenistan ile İran sınırında herhangi bir değişiklik ve sınırlandırmaya karşıyız” dedi.



İsrail'in bölgede istikrarsızlık ve güvensizlik ortamı oluşturarak bölge ülkeleri arasındaki sorunları artırdığını kaydeden Hamaney, “İsrail bölge ülkeleri arasında sorunların ve düşmanlıkların asıl nedenidir. ABD ise İsrail'in bu politikalarını destekliyor. Fitne ve tuzaklar karşısında bilinçli olmak ve ihtilaflı konulardan uzaklaşmak İslam ümmetinin izzeti için en iyi yoldur” dedi.

Türkiye ile ilişkilere önem verdiklerini kaydeden Hamaney, “Bölgede İran ve Türkiye arasında her konuda işbirliğinin güçlendirilmesi bölgenin yararına olacaktır. Türkiye halkı için dua ediyoruz ve dostluklar zor dönemlerde kendisini gösterir” ifadesini kullandı. İran ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin yeterli düzeyde olmadığını belirten Hamaney, “İki ülke heyetleri arasında gerçekleşecek görüşmelerde bu konu çözüme kavuşturulmalı” ifadesini kullandı.

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