Erdoğan, Reuters’a konuştu: Biden ile görüşecek mi?

ABD'de temaslarda bulunan ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin F-16 satmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Biden ile görüşüp görüşmeyeceğine dair sorulara da yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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ABD’de temaslarda bulunan CUmhurbaşkanı Erdoğan, dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinden önce İngiliz haber ajansı Reuters’a konuştu. Erdoğan, Washington’ın Türkiye’ye F-16 satma süreciyle ilgili yeni bilgiler verdi.

New York’ta ABD’li iki senatör ile görüşen ve bu görüşmelerin iyi geçtiğini söyleyen Erdoğan’ın senatörler Lindsey Graham ve Chris Coons ile görüştüğü de belirtildi. Erdoğan bu görüşmelerle ilgili olarak, “Bu iki senatör olumlu konuştu” dedi. Erdoğan, iki senatörün Washington’ın Türkiye’ye F-16 satmasına olumlu yaklaştığını ve bunu destekleyeceğini dile getirdi.

Erdoğan, Biden ile görüşüp görüşmeyeceğine dair bir soruya da, “Biden’ın ev sahipliği yapacağı bir resepsiyona katılacağını” söyledi. Fakat İngiliz haber ajansı, hem Biden’ın hem de Erdoğan’ın resmi takviminde resmi bir görüşmenin olmadığını yazdı.

Türkiye, ABD’den 40 adet Lockeed Martin yapımı F-16 ve 80 modernleştirme kiti satın almak için talepte bulunmuştu.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişki, Ankara’nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi almasıyla bozulmuştu. ABD, Türkiye’yi F-35 programından çıkarmış ve yaptırım listesine almıştı.

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