Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Özbekistan’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Basına açık yapılan açıklamalarda Erdoğan, “Son 10 yıldır sahip olduğumuz Diyalog Ortağı statümüz sayesinde burası Asya’ya açılan pencerelerimizden biri haline gelmiştir” dedi.

Erdoğan, “Amacımız insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci bir diplomasi anlayışı ile bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmektir” ifadesini kullandı. Erdoğan ayrıca Türkiye’nin doğu ile batı arasındaki bir köprü olarak konumlandığını da hatırlatarak, “Güvenlikten ekonomiye, enerjiden ulaşıma, tarımdan turizme her alanda iş birliğine hazırız” dedi.

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