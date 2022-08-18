Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres arasında üçlü zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Potoçki Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen üçlü zirve, 40 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetine icabetle ülkenin batısındaki Lviv kentine geldi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez ülkeye ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Potocki Sarayı’nda Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Erdoğan, Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres üçlü görüşmeye geçti. 40 dakikalık görüşme sona erdi.

Görüşmede, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin arttırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ve Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'nde yaşananlar ele alındı.

Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres'in ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçmesi bekleniyor.

BAKANLAR DA UKRAYNA’DA

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.

EN SON ŞUBAT AYINDA YÜZ YÜZE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile en son 3 Şubat'ta Kiev'de yüz yüze görüşme gerçekleştirirken, iki lider arasında savaşın başından bu yana birçok kez telefon görüşmesi yapılmıştı.

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