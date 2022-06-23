Erdoğan’a fotoğraf sorusu: Sen niye paylaşmadın?

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ziyaretine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerine dair Suudi haber ajansı tarafından paylaşılan görüntüler tepki çekti. Kasıtlı olarak bu görüntülerin seçildiği yönünde iddialar ortaya atılırken, muhalefet de görüntülere tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Suudi Ajansı'nın paylaştığı bu fotoğrafları sen niye paylaşmadın Erdoğan? İzahı güç, tepki çekecek, mahsurlu bir işin içinde olduğunu gizleyemezsin” diye seslendi.

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Geçtiğimiz gün Türkiye’ye gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, Beştepe’de bakanların da bulunduğu resmi törenle karşılanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlandı.

Müzikli ziyafette ağırlandığı ortaya çıkan Selman bugün Türkiye'den ayrılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Veliaht Prensi bin Selman’ı Esenboğa Havalimanı’ndan uğurladı. Suudi Ajansı tarafından servis edilen ve Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılmayan ‘uğurlama' görüntüleri, yeni bir tartışma konusu oldu.

“BU GÖRÜNTÜLERİ NİYE PAYLAŞMADINIZ?”

Suudi haber ajansı tarafından paylaşılan görüntülere tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Tayyip Erdoğan, evladına sarılmadığı gibi sarıldığı Veliaht Prens Selman’ı Esenboğa Havalimanı’na kadar uğurlamış. Soru şu; Suudi Ajansı’nın paylaştığı bu fotoğrafları sen niye paylaşmadın Erdoğan? İzahı güç, tepki çekecek, mahsurlu bir işin içinde olduğunu gizleyemezsin” dedi.

“GAZETECİLERİN KARŞISINA ÇIKAMADILAR”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da söz konusu fotoğrafları TBMM'deki basın toplantısında gündeme getirdi. Özkoç, şu ifadeleri kullandı:

* “Türkiye Cumhuriyeti’ne cumhurbaşkanları geliyor, başbakanlar geliyor, krallar geliyor… Ya teamüller var değil mi? Teamüller nedir? Ortak bir açıklama yaparsınız, birlikte basının karşısına geçersiniz. Peki, Prens Salman ile Cumhurbaşkanı bir araya geldi, birçok konuda konuştuklarını söylüyorlar.

* Beraber gazetecilerin karşısına çıkabildiler mi? Hayır, çıkmadılar. Peki, neden çıkmadılar? Recep Tayyip Erdoğan, Prens Salman ile birlikte neden gazetecilerin karşısına çıkamadı? Çünkü bir tanesi ona şu soruyu soracak: ‘Ya Kaşıkçı’nın öldürme talimatını veren adam bu değil mi?

* Bununla ilgili dava dosyasını neden siz kapatıp, görülen davayı durdurup bunu Suudi Arabistan’a gönderdiniz? Katil bu değil mi?' diye sorarlarsa, ne olacak? Bunu 21 pare top atışı engeller mi? Bunu turkuaz halıda katili karşılamak engeller mi?

* Bakın bir açıklama metni yapmışlar, açıklama metninde hiçbir şey yok. Şimdi önümüzdeki günlerde anlayacağız; Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarını neye karşılık Tayyip Erdoğan teslim etti? Neye karşılık? Türkiye Cumhuriyeti’nin onurunu neye karşılık?

“FOTOĞRAFLARDA PRENS YUKARIDA, ERDOĞAN AŞAĞIDA”

* Arkadaşlar Suudi Arabistan Prensi’nin basına verdirttiği fotoğrafı görüyor musunuz? Ya senin ne işin var havaalanında onu uğurlamaya gidiyorsun? Ne işin var? Suudi Arabistan Prensi nerede? Yukarıda. Tayyip Erdoğan nerede? Aşağıda el sallıyor, ‘bana dolar gönderir misin' diye.

* ‘Konuştuyduk ya, daha ne yapayım' diyor. ‘Gelirken karşıladım' diyor. ‘21 pare top atışı yaptım' diyor. ‘Sen Türkiye Cumhuriyeti’nde bir adamın katledilme emrini verdin diyor ama benim için önemli olan bu değil; benim için önemli olan paradır para' diyor ve Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarını temsil eden Erdoğan, o aşağıda, prens yukarıda… Böyle bir poz veriyor dünyaya. Ya senin ne hakkın var Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin itibarını bu hale getirmeye?”

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